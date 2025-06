Una de las leyendas más intrigantes de la historia de España: si sus espías hablaban euskera como un código secreto

Las historias de espionaje son fascinantes. Videojuegos como el español ‘Commandos’ tienen en el espía uno de sus mejores personajes y las sagas de ‘Misión Imposible’ o ‘007’ se sustentan (al menos en las primeras entregas) en esa labor del espionaje y los agentes dobles. Algo fundamental es el cifrado de conversaciones, pero… ¿para qué idear un complejo sistema para que el enemigo no descubra de qué hablas si existen idiomas que no hablan tantas personas? En España hay uno que casa a la perfección: el euskera.

Y, precisamente, una de las leyendas de los espías españoles es el uso del euskera para que los enemigos no descubran los planes. Pero como suele pasar, hay tanta realidad como mito en esta historia.

Las redes de Felipe II. Empecemos por el principio y uno de los usos más claros del euskera en una red de espionaje. En la segunda mitad del siglo XVI, las cosas en España estaban intranquilas. El motivo fue que Enrique III de Navarra, rey de Navarra desde 1572, tenía unas ideas religiosas contrarias al monarca español Felipe II. Mientras Felipe era un católico acérrimo, Enrique se convirtió al protestantismo. El problema es que en 1589 murió Enrique III de Francia y ‘nuestro’ Enrique III heredó el trono francés como Enrique IV.

A Felipe esto no le hizo ni pizca de gracia porque no quería que un protestante ocupara el trono de un gran país vecino y, como defensor del catolicismo y de la hegemonía española, apoyó a la Liga Católica y propuso a su hija Isabel, nieta de Enrique II de Francia, como reina del país galo. No cuajó la propuesta y eso provocó una rivalidad que hacía que la situación pirenaica fuera compleja.

Señora de Urtubia. Enrique, al final, volvió a la senda del catolicismo en 1593, por lo que ya sí se calmaron las cosas y fue reconocido por pleno derecho como rey de Francia. Ahora bien, aunque la conversión de Enrique IV calmó la situación, la tensión no desapareció del todo, y ahí entra en juego nuestra espía: Aimée de Urtubia. Esta mujer perteneciente a la nobleza envió entre 1597 y 1598, al menos, 19 cartas al alcalde de Fuenterrabía y Capitán General de Guipúzcoa.

En ellas había información relevante sobre los acontecimientos militares y políticos en Francia y Navarra durante las Guerras de Religión y permitían que los católicos de Felipe II tuvieran constancia de la situación en Francia. La particularidad es que las cartas se escribieron en euskera, lo que aseguraba que sólo serían “descifradas” si caían en alguien que controlara el idioma. Y era su lengua natal, detalle que no es menor.

De la manera que sea, sus cartas se remitían al Secretario General para el Norte, lo que habla bien de la importancia que la información de la ‘Señora de Urtubia’ tenía en la estrategia de la administración de Felipe II. En 1598 se logró la Paz de Vervins con la que Felipe dejó de intervenir en los asuntos franceses. Aunque no se hubiera alcanzado el acuerdo, Felipe no se habría inmiscuido más porque murió ese mismo año.

Segunda Guerra Mundial. Hay constancia de las cartas de Aimée, pero… ¿la leyenda del euskera entre los espías españoles viene de ahí? Pues no del todo. Hora de dar un salto a la Segunda Guerra Mundial. Los espías son clave para operaciones como el Día D o hasta para urdir estratagemas que confundan al enemigo. La máquina Enigma era la gran herramienta nazi para cifrar mensajes y el euskera… ¿también?

Mito. Estados Unidos, cómo no, consideró el uso de lenguas poco conocidas para realizar comunicaciones secretas. En lugar de crear un lenguaje, los norteamericanos emplearon las lenguas nativas americanas como el navajo o el cree para generar mensajes seguros. Ya sería raro que un alemán hablara navajo, vaya. Y, para ampliar las redes en Europa, parece que también pensaron en los ‘basque code talkers’.

Esto fue, básicamente, volver a utilizar el euskera para producir mensajes indescifrables para el enemigo. Al no ser una lengua indoeuropea, o el enemigo tenía un diccionario, o no se enteraría de nada. De hecho, algunas publicaciones de hace años afirman que el euskera se empleó como código en la Batalla de Guadalcanal en 1942. El problema es que es… falso.

Y realidad. Una investigación posterior llevada a cabo por los historiadores Pedro J. Oiarzabal y Guillermo Tabernilla, demostró que puede que los estadounidenses consideraran el uso del euskera como ‘code talk’, pero no se llegó a llevar a cabo. Investigando archivos militares estadounidenses y británicos, no encontraron que respaldaran el uso del euskera en ese contexto. El capitán estadounidense Frank Carranza, nieto de emigrantes vascos, habría sido uno de los artífices de la leyenda, apoyada por el hecho histórico de la relación entre los servicios secretos del Gobierno Vasco en el exilio y la OSS estadounidense.

Ahora bien, algo que pudo alimentar el mito es que sí hubo espías vascos involucrados en el conflicto. José Laradogoitia Menchaca, o “Bromo”, fue un pastor vasco que trabajó como agente doble durante la guerra. ¿Para quien? Primero para los nazis, pero luego se pasó al bando Aliado, transmitiendo información falsa a los nazis. Y la investigación de Oiarzabal y Tabernilla, al margen de desmentir el mito, dejó una perla: el vicelehendakari del Gobierno Vasco en el exilio trabajó como espía para los británicos.

Al final, puede que los soldados vascos sí hablaran en euskera entre ellos y me resulta gracioso pensar que algún nazi interceptó esa comunicación y dio volteretas mentales intentando descifrar el 'código'.

