Los nuevos nombres de usuario de WhatsApp tienen una razón de ser. La publicidad, concretamente

WhatsApp lanzó hace un par de días los nombres de usuario, una de las novedades más importantes en lo que a contactar con gente se refiere. Hasta la fecha, hablar con alguien por WhatsApp era sinónimo de tener su número de teléfono, pero ahora no. Ahora basta con saber (o adivinar, luego volvemos a esto) su nombre de usuario.

Para ir allanando el terreno, WhatsApp permite desde ya reservar tu nombre de usuario, ese @ que tanto tiempo llevas usando en otras redes sociales. ¿Y qué puede pasar? Que no esté disponible porque alguien lo haya reclamado (un saludo al fiera que haya reservado @josedextro). Es ahí cuando WhatsApp pone sobre la mesa una solución: si ya usas ese usuario en Instagram, puedes vincular tu cuenta de WhatsApp con dicha red social e intentar reclamarlo.

De fondo, la lectura es diferente. Porque, de fondo, esta no deja de ser una mecánica para fomentar la unificación de cuentas y tener más datos para mostrar publicidad dirigida en una app que, por diseño, no permite esa opción.

Tu @ es más que nombre

El año pasado, precisamente por estas fechas, WhatsApp anunció la llegada de la publicidad a la aplicación. La propuesta tenía tres ramas:

Canales promocionados.

Suscripciones de pago para canales.

Publicidad en los Estados.

WhatsApp confirmó que no iba a tocar la pantalla de chats ni los chats en sí mismos, sino que los anuncios estarían limitados a la pestaña "Novedades". Según la plataforma, 1.500 millones de personas acceden al contenido de ese apartado todos los días. La pregunta, no obstante, es evidente: ¿cómo puede Meta, la mayor plataforma de publicidad dirigida del mundo junto a Google, mostrar anuncios personalizados en una app cuyo contenido está cifrado?

Si nuestro usuario no está disponible, pero lo usamos en Instagram, WhatsApp nos permite unificar cuentas para poder reclamarlo | Imagen: Xataka

El año pasado, Nikila Srinivasan, VP de Business Messaging en Meta, explicó que se valdrían de datos a los que sí tienen acceso, como el país, la ciudad, el idioma del dispositivo, canales que seguimos y las interacciones con anuncios en la pestaña "Novedades". Pero también explicó otra cosa, y es que si una persona decide, de forma voluntaria, enlazar su cuenta de WhatsApp con el centro de cuentas de Meta (Instagram, Facebook y Threads), sí se podría cruzar información para dirigir anuncios.

La casualidad ha querido que ahora, prácticamente un año después de este anuncio, WhatsApp lance la capacidad de tener un nombre de usuario y poder reclamarlo si ya lo usas en Instagram. Plataforma que, por cierto, desactivó el cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados hace apenas unas semanas.

Enlazando las cuentas a través del centro de cuentas de Meta, y siempre sobre el papel, la firma de Zuckerberg tendría la capacidad de enlazar tu actividad en Instagram, Threads y Facebook con WhatsApp. Eso le permitiría, en teoría, que la publicidad se pudiera dirigir al usuario conservando el cifrado de extremo a extremo que tan popular hizo a la app en su día.

Sobre la base de crear un sistema que permita que podamos hablar con otras personas sin compartir el número de teléfono, WhatsApp ha ideado un mecanismo para unificar cuentas y ampliar el alcance de los anuncios. No es obligatorio, ni mucho menos, pero la tentación de tener el mismo @ en todas las apps es fuerte. Y peligroso, porque cualquier persona podría intentar adivinar tu usuario para contactarte.

Es más, cuando reservas tu nombre de usuario viene activado por defecto que cualquiera que lo conozca te pueda escribir. Esto debe cambiarse manualmente, aunque los interesados por su privacidad quizá gusten de saber que se puede configurar una clave para que, si alguien nos quiere escribir, no solo necesite el @, sino también una clave de cuatro dígitos que debes darle al contacto en el momento.

Activando la clave, evitaremos que cualquier persona pueda escribirnos si adivina nuestro nombre de usuario

WhatsApp, por su parte, esgrime que tiene "múltiples capas de defensa: las claves de nombre de usuario limitan quién puede contactarte, restringimos cuántas personas nuevas puede contactar cualquier cuenta, y nuestros sistemas detectan y bloquean patrones de abuso".

Si lo deseas, puedes acceder al centro de cuentas de Meta desde aquí y desvincular tus cuentas. Otra opción es optar por una app sin anuncios, tan cifrada como WhatsApp y menos popular como es Signal. Curiosamente, la suscripción a WhatsApp Plus no incluye la posibilidad de eliminar anuncios.

Rompiendo una lanza

El sistema de reservas tiene un punto positivo, y es garantizar que las personalidades públicas o los usuarios más conocidos puedan tener el mismo @ en WhatsApp. Muchísima suerte a ElRubius intentando reservar @elrubiusWTF, o a Ibai Llanos intentando conseguir @ibaillanos. Hay personalidades que pueden tener un interés genuino en que su arroba sea reconocible y el mismo que en otras redes sociales. Este sistema lo permite.

Imagen | Xataka

En Xataka | Hemos convertido WhatsApp en un "chupete emocional". Y la ciencia advierte que nos está haciendo más frágiles