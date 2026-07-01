Hoy en Lidl (y con un 20% de descuento) este robot cortacésped Parkside con el que dejar tu césped perfecto sin esfuerzo

Si tienes la suerte de tener un hogar con jardín, sabrás que mantenerlo en perfectas condiciones cuando llega el buen tiempo puede convertirse en horas de trabajo que muchos no están dispuestos a perder. Entre el calor y el tiempo que consume pasar el cortacésped tradicional, la idea de automatizar la tarea es cada vez más atractiva.

Sin embargo, los precios de los robots autónomos suelen ser prohibitivos. Por suerte, hoy en la web de Lidl, hemos encontrado este robot cortacésped Parkside City Smart 20 V rebajado con un 20% de descuento, pudiéndolo comprar por 143,99 euros. Aunque no tardes en comprarlo porque la oferta acaba hoy.

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Como ya hemos dicho, esta oferta solo está disponible hoy, así que si eres de los rezagados y no llegas a conseguir este chollo, en Amazon hemos encontrado otro robot cortacésped conectado que puede interesarte. Se trata del Worx WR303E, que es más caro (está rebajado ahora a 599 euros) pero que merece la pena por las características top que ofrece como mapeo automático, control por voz e IA.

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Una herramienta para tener tu jardín perfecto sin mover un dedo

El secreto de este robot cortacésped de Parkside radica en su equilibrio entre conectividad y autonomía. Funciona bajo el ecosistema de baterías de 20 V de la marca y está diseñado específicamente para gestionar, de forma eficiente, jardines urbanos y medianos.

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A través de la app Lidl Home (vía WiFi o Bluetooth), puedes programar los días de corte, delimitar las horas de actividad y consultar el estado del dispositivo en tiempo real desde el sofá o mientras estás fuera de casa.

Está equipado con un motor sin escobillas (brushless) de larga duración y es un robot que optimiza el consumo de energía y reduce notablemente el ruido en comparación con los modelos de gasolina o eléctricos convencionales. Además, su sistema de corte realiza un triturado fino del césped, lo que significa que los restos se depositan sobre la tierra funcionando como abono natural, ahorrándote así la tarea de recoger las bolsas de residuos.

Con este robot podrás olvidarte de si se choca el dispositivo o se estropea si empieza a llover. El Parkside City Smart incorpora un sensor de lluvia que le ordena regresar de forma automática a su estación de carga si el clima empeora, protegiendo tanto el motor como la salud de tu césped.

También cuenta con sensores de inclinación, elevación y obstrucción, lo que garantiza que esquivará cualquier imprevisto en el terreno de forma segura. Su configuración es sumamente sencilla gracias al cable perimetral incluido, que permite delimitar perfectamente la zona de trabajo para que el robot sepa exactamente por dónde moverse.

⚡ EN RESUMEN: oferta para robot cortacésped Parkside City Smart 20 V hoy ✅ LO MEJOR Buena fluidez para gaming (144 Hz): es su gran baza. Encontrar una tele de este tamaño con una tasa de refresco nativa de 144 Hz por este precio es casi un milagro. Si conectas una consola de última generación o un PC, la experiencia es ultra fluida, sin tirones y con una latencia mínima.

es su gran baza. Encontrar una tele de este tamaño con una tasa de refresco nativa de 144 Hz por este precio es casi un milagro. Si conectas una consola de última generación o un PC, la experiencia es ultra fluida, sin tirones y con una latencia mínima. Google TV: para muchos, este es el mejor sistema operativo para televisores. Es rápido, intuitivo y tiene el catálogo de apps más grande del mercado. Además, el control por voz de Google funciona de maravilla para buscar contenido sin tener que teclear en el mando. ❌ LO PEOR Sonido estándar... Aunque cumple para el telediario, los altavoces integrados no tienen la pegada necesaria para una película de acción. La imagen es tan grande y tan buena que el sonido se queda pequeño.

Aunque cumple para el telediario, los altavoces integrados no tienen la pegada necesaria para una película de acción. La imagen es tan grande y tan buena que el sonido se queda pequeño. Reflejos en salas muy iluminadas... Si tienes un ventanal justo enfrente de la tele, el panel puede sufrir con los reflejos durante el día, ya que no tiene el tratamiento antirreflejos de las gamas ultra-altas. 💡 CÓMPRALO SI... Si eres jugador, ya que es una de las mejores teles en calidad-precio actualmente. También es recomendable para cinéfilos de presupuesto ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes sofás muy amplios y la familia se reparte por todo el salón y muchos ven la tele desde ángulos laterales, ya que no será la mejor opción.

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Imagen | Webedia y Parkside (Lidl)

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