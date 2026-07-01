Suiza instaló la primera planta solar ferroviaria del mundo: un año después, ha sido tal éxito que sus vecinos ya preguntan por ella

Se puede generar electricidad solar justo debajo de las ruedas de un tren sin que esto suponga ningún riesgo. Lo acaba de confirmar Suiza en un proyecto que, tras un año de haber arrancado, ha demostrado que la idea funciona, y ahora empieza a despertar interés también en Francia, Italia y Asia.

Qué ha pasado. En abril de 2025, la startup Sun-Ways instaló paneles fotovoltaicos entre los raíles de un tramo de 100 metros en la localidad de Buttes, en el cantón de Neuchâtel, Suiza, apoyados sobre las traviesas. Afirman que se trata de la primera instalación de este tipo en el mundo, y su particularidad es que los módulos se pueden retirar con facilidad cuando hay que hacer labores de mantenimiento en la vía.

Doce meses después, más de 11.000 trenes han pasado por encima de los paneles sin que se hayan registrado incidencias. "Hemos alcanzado nuestros objetivos, tanto en términos de seguridad ferroviaria como de producción eléctrica", explicaba Joseph Scuderi, fundador de Sun-Ways, a Swissinfo.

Por qué es relevante. El principal escollo de las renovables ya no es solo tecnológico, sino de espacio. Y es que encontrar terreno para instalar paneles sin invadir campos de cultivo, bosques o paisajes protegidos comienza a ser una tarea complicada. España conoce bien este debate, con proyectos como el macroparque renovable del Maestrazgo, que ha generando fricciones por su impacto visual. Esta propuesta plantea una alternativa aprovechando una infraestructura que ya existe y que apenas se utiliza para otra cosa.

En detalle. La energía generada se vierte a la red eléctrica local y, según los datos aportados por Sun-Ways, la instalación ha producido más de 16.000 kWh desde mayo de 2025, pese a un parón de un mes por nieve y por trabajos técnicos. Esa cifra equivale al consumo anual de tres o cuatro hogares. Extrapolado a los cerca de 5.320 kilómetros de vías con las que cuenta el país, descontando túneles y tramos poco soleados, Sun-Ways calcula que toda la red ferroviaria suiza podría generar hasta 1.000 millones de kWh al año, en torno al 2% del consumo eléctrico nacional.

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Entre líneas. Dos de los mayores temores en torno a este sistema se han disipado durante la prueba. El primero, la acumulación de suciedad sobre los paneles. Scuderi había pensado inicialmente en limpiarlos con un cepillo instalado en la parte trasera de un tren, pero descubrió que el propio paso de los convoyes, que en ese tramo circulan hasta 90 km/h, genera una corriente de aire que arrastra el polvo. El segundo, el posible deslumbramiento de los maquinistas, que tampoco se ha materializado. Y es que TransN, la operadora pública que gestiona esa línea, ha asegurado que no ha recibido ningún reporte de su personal en ese sentido.

La propia compañía confirma además que no ha habido conflictos con la infraestructura, el mantenimiento ni la circulación de trenes.

El otro punto a favor: la instalación es rápida. Los paneles, patentados por Sun-Ways, se colocan mediante una máquina desarrollada junto a la empresa ferroviaria Scheuchzer, capaz de tender hasta 300 metros de paneles por hora, según recoge Electrek. Y cuando hace falta retirarlos para reparar una vía o cambiar una traviesa, desmontar un módulo de tres paneles y seis metros de longitud lleva unos diez minutos, según ha detallado Scuderi.

El reto pendiente. Julien Pouget, profesor de la Escuela Universitaria de Ciencias Aplicadas de Valais (HES-SO), advierte de que transportar la electricidad generada a largas distancias sigue siendo complicado, pues la tecnología actual no permite hacerlo de forma eficiente en tramos superiores a 500 metros, por lo que hace falta una arquitectura eléctrica específica para elevar la tensión, según ha explicado al diario suizo 24Heures. Junto a otros investigadores de la HES-SO y el propio Scuderi, Pouget tiene intención de presentar una posible solución a este problema en un congreso en París el próximo agosto.

Y ahora qué. El proyecto ha causado interés a nivel internacional. Y es que la compañía ferroviaria francesa SNCF, que gestiona unos 28.000 km de vías y se ha marcado el objetivo de cubrir el 20% de su consumo energético con energía solar para 2030, firmó en febrero un acuerdo de cooperación técnica con Sun-Ways. En Italia, la startup está en contacto con Rete Ferroviaria Italiana para organizar un piloto antes de que acabe el año, mientras que en Corea del Sur ya hay un proyecto gubernamental aprobado cerca de la estación de Osong, y en Indonesia una empresa de ingeniería solar sigue de cerca los resultados obtenidos en Suiza.

Scuderi, por su parte, espera acortar el periodo de prueba de tres años fijado por la Oficina Federal de Transportes suiza y conseguir cuanto antes la aprobación definitiva que permita, dice, que sus socios en el extranjero también puedan avanzar.

Imágenes | Jean-Christophe Bott y Sun-Ways

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