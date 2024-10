Suiza es muy bonita y no quiere dejar de serlo por los paneles solares. Así que los está instalando en vías de tren

El impacto visual de los proyectos renovables es un tema que en España lo conocemos bien. Una de las opciones para evitarlo pasa por no aceptar más proyectos renovables. Sin embargo, en Suiza, que se encuentran en la misma tesitura, han buscado una solución para seguir cuidando su paisaje idílico: ponerlos en vías de tren.

Paneles solares en las vías. Una startup suiza, Sun-ways, ha desarrollado un proyecto piloto para instalar la primera planta de energía solar desmontable del país en una línea de tren. El sistema, que se espera implementar el año que viene, ha recibido la autorización de la Oficina Federal de Transportes para colocar los paneles solares en un tramo lineal de 100 metros de la línea 221 de transN, la empresa de transporte público del cantón Neuchâtel.

Una producción estimada de 16.000 kWh por año. El proyecto piloto se construirá con 48 paneles de 380 W de potencia cada uno y suministrará electricidad a toda la red local. Sun-ways se asociará para la construcción con el proveedor local de electricidad Viteos y DG-Rail, una empresa especializada en instalaciones eléctricas ferroviarias. El presupuesto del sistema piloto es de 585.000 francos suizos (621.800 euros), financiado íntegramente por los socios.

La empresa helvética ha explicado que los módulos solares pueden llegar a instalarse de formar manual o con una máquina ferroviaria (diseñada por Cheuchzer S.A) que puede colocar hasta 1.000 m2 de paneles al día. Además, al ser desmontable es más fácil para realizar los trabajos de mantenimiento.

No fue tan fácil. Si algo se caracteriza el país helvético es de ser rígido y minucioso. En el verano del año pasado, la Oficina Federal de Transportes (FOT) no aceptó la solicitud inicial del proyecto como medida de precaución. No obstante, con la ayuda de dos profesores de mecánica de la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) y un especialista en proyectos de ingeniería ferroviaria, Geste Engineering, pudieron hacer todas evaluaciones pertinentes para asegurar los aspectos técnicos y de seguridad para demostrar que el sistema es compatible con los criterios de la FOT.

Además, desde la empresa han expresado que los paneles son más resistentes ante las microfisuras que pudiesen sufrir y llevarán un filtro antirreflejos para que no deslumbren a los maquinistas.

Otros proyectos fotovoltaicos. Aunque es un proyecto innovador, no es la primera vez que vemos cómo se las ingenian para ocupar los espacios con energías renovables. Por un lado, hay un proyecto entre Alemania, Suiza y Austria de cubrir las autopistas con paneles solares. Por otro lado, en Japón usan módulos solares transparentes a modo de ventanas. También, encontramos tejas fotovoltaicas como un paso más hacia el autoconsumo.

Este tipo de soluciones nacen de la ansiedad de muchos residentes por la contaminación visual de las renovables. En el caso concreto de España tenemos varios ejemplos de ello, como el macroproyecto del Maestrazgo o la conservación del Patrimonio frente a la instalación de paneles solares.

El desarrollo de adaptar paneles solares a diferentes infraestructuras e integrarlas más directamente en nuestra cotidianidad es un modo de ayudar a preservar el medio ambiente y cuidar la imagen paisajística de los entornos.

