Adiós, placas solares; hola, tejas fotovoltaicas: la siguiente evolución del autoconsumo ya está aquí

Quieres instalar paneles solares en casa, pero no acabas de ver lo de forrar tu tejado o balcón con las tradicionales planchas de silicio, oscuras, voluminosas y a todas luces diseñadas con un criterio mucho más pragmático que estético. No hay problema. Desde hace tiempo la industria solar sabe que su futuro no se lo juega solo en el terreno de los costes, la eficiencia o durabilidad. Si quieren triunfar los paneles, además de rentables, deben ser simple... y bonitos. La firma polaca ML System lo sabe y por eso ha decidido apostar por un concepto interesante: el de las tejas fotovoltaicas con capa cerámica. Tan paneles como tejas.

Su propuesta es curiosa. Y acaba de blindarla.

¿Teja fotovoltaica con capa cerámica? Así es. Esa es la propuesta de la compañía polaca ML System, que lo presenta como una solución que combina las tejas convencionales con dos ventajas extra: la capacidad para generar electricidad y como aislante térmico. Su aspecto es el de una teja convencional, plana, lisa y con forma de escama, lo que permite instalarla siguiendo el patrón convencional de las cubiertas; pero en realidad es algo más: una placa fotovoltaica dotada de una capa cerámica con nanopartículas metálicas que reduce la radiación infrarroja.

Detalle de las tejas fotovoltaicas con capa cerámica de ML System.

¿Y por qué son interesantes? ML System asegura que cumple la función de una teja convencional, mejora el aislamiento y, claro está, genera energía limpia con "altos rendimientos energéticos", si bien la compañía no los concreta. Su gran baza es sin embargo de naturaleza práctica y estética. Sus creadores aseguran que pueden fabricarse en cualquier color, son resistentes a las inclemencias, se instalan de forma rápida y sencilla y permiten aligerar el peso sobre las cubiertas.

"Una instalación fotovoltaica tradicional se monta sobre la cubierta existente y, por lo tanto, representa una doble carga. Esta teja no se monta sobre la cubierta, sino que es una cubierta totalmente hermética y resistente a la intemperie en sí misma", argumenta la compañía. Según sus cálculos, instalar sus paneles no requiere más tiempo del que se invierte en desplegar las piezas de cerámica al uso.

Pero… ¿y su resistencia? ML System explica que sus paneles están fabricados con vidrio y celdas de silicio, pero recalca que está preparada para actuar como una teja de cerámica o pizarra. "Cumplen todos los requisitos de las tejas estándar de la clase más alta. Esto se aplica a la permeabilidad, la flexión y la resistencia al viento. La teja fotovoltaica está protegida contra el granizo. Incluso con fuertes nevadas no es necesario retirarla, ya que tiene una función de autolimpieza", destaca.

¿Es importante? La compañía incide en esta última idea: su dureza. De hecho, revindica que sus piezas son resistentes al fuego y están recubiertas de una capa especial que apenas requiere mantenimiento. "Es resistente a la acumulación de nieve —no se deposita sobre la superficie de vidrio— y además cuenta con una capa autolimpiante, lo que mejora de forma significativa su eficiencia", recalca.

No es un detalle menor. Hay estudios que aseguran que la acumulación de polvo y excrementos de pájaros pueden acarrear pérdidas promedio del 1% en la radiación social incidente, con una disminución de rendimiento de entre el 8 y 15%. En 2016 unos investigadores constataron incluso que los módulos fotovoltaicos polvorientos padecían una merma de eficiencia de casi un 30%.

¿Son los primeros? ML System acaba de dar un paso importante al registrar sus diseños industriales —en concreto el sistema de drenaje y método de fijación— en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (UE). Quizás parezca un trámite menor, pero la compañía destaca que ese paso le permite protegerlos en los países de la UE durante años. Lo cierto es que si bien sus piezas destacan por su color y forma, la polaca no es la primera en apostar por las tejas fotovoltaicas.

La compañía PaXos y la Universidad de Ciencias Aplicadsa TH Köln o la firma Tejas Borja, esta última con sede en Valencia, han planteado fórmulas similares. Otras apuestan por paneles semitransparentes, lo que facilita su incorporación en ventanas, verjaso fachadas. El objetivo: facilitar la incorporación de una tecnología clave para la descarbonización que gana cada vez más peso en las cubiertas de las construcciones, incluidos edificios con un alto valor histórico, como las catedrales, en los que es crucial que los paneles pasen lo más desapercibidos posible.

