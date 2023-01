China va en serio con las renovables, así que está poniendo paneles solares en literalmente todos los tejados

En su apuesta por las renovables, China se ha marcado el ambicioso objetivo de alcanzar 1.200 gigavatios (GW) de capacidad eólica y solar para finales de esta misma década. Y megaproyectos XXL e infraestructuras de récord al margen, parece haber dado con un aliado de primera para cumplir su meta: los tejados. A lo largo de la vasta extensión del gigante asiático, de más de 9.500 millones de kilómetros cuadrados (km2), se despliega un enorme mapa de cubiertas al que las autoridades miran ahora como una oportunidad para impulsar el músculo fotovoltaico del país.

De momento parece no irles nada mal con la apuesta.

Algo más que tejados. ¿Y si los tejados sirviesen para algo más que proteger edificaciones de la lluvia, el sol y demás inclemencias meteorológicas? ¿Y si pudieran usarse para generar energía? El planteamiento tiene poco de novedoso. Desde hace ya tiempo ciudadanos de medio planeta, incluida España, se han lanzado a instalar sobre sus cabezas paneles solares o mecanismos más complejos, capaces de aprovechar la energía del viento. En China han decidido ir sin embargo un par de pasos más allá y fomentarlo con un ambicioso programa impulsado desde el Gobierno.

¿Y en qué consiste el programa estatal? En septiembre de 2021 la Oficina Nacional de Energía china —NEA, por sus siglas en inglés— lanzó un plan piloto que permitía a las autoridades locales asociarse con desarrolladores de energía solar para incentivar las instalaciones en tejados. La meta era que para finales de este mismo año el 50% del espacio disponible en las azoteas de los edificios gubernamentales acabasen dedicados a la fotovoltaica. El porcentaje se reducía al 40% en el caso de las escuelas, hospitales y las instalaciones de los comités de aldea y al 30% en los espacios industriales y comerciales. Para los hogares rurales se manejaba un objetivo del 20%.

Según detalla David Fishman, consultor de energía del grupo Lanatu, con sede en China, se contemplaban dos vías: que sean los dueños de los tejados quienes financien los paneles y luego vendan la energía al desarrollador o que sea este quien alquile las cubiertas, asumiendo la propiedad de la instalación. Dado que los residentes en el rural cuidan mejor los paneles cuando son suyos, señala Fishman, suele preferirse la primera opción. El objetivo: favorecer su expansión.

¿Cuál fue la respuesta? Poco después de que se lanzara la convocatoria, en septiembre, Bloomberg publicaba que las autoridades chinas habían recibido más solicitudes de las previstas. ¿Cuántas? La NEA había registrado peticiones de 676 localidades y condados repartidos a lo largo de 31 provincias y regiones, muy por encima de la previsión inicial, que manejaba una estimación de 22 regiones. En el listado destacaban los territorios más ricos y urbanizados situadas en el centro y este de China. Hace solo unos meses, en julio de 2022, las autoridades del país anunciaron un plan que completa la iniciativa del ejercicio anterior y ahonda en los objetivos.

An interesting Chinese solar PV policy program that hasn't gotten the airtime it deserves: Whole-County Rooftop Solar 整县屋顶光伏.



I think this policy, more than anything else, has led to China's record-setting figures in 2022 for distributed solar.



What is it? Thread!🧵 pic.twitter.com/oFPZAjQnBF