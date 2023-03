La luz de Dios, literalmente, transformada en energía: los paneles solares llegan a las catedrales de Europa

De la transición energética no se escapa ni Dios. Hace ya unos años la Iglesia de Inglaterra decidió sumarse al empeño en el que se han embarcado organizaciones públicas, empresas y ciudadanos y apostar por una reducción de sus emisiones de CO2. No solo eso. En 2020 su Sínodo General se marcó un objetivo muy preciso: que la institución fuera "cero neta" en carbono en 2030. Para lograrlo recurrió al elocuente concepto de "Eco Diócesis". Con ese telón de fondo, los responsables de la Catedral de York, uno de los grandes templos de estilo gótico del norte de Europa, han decidido ir un paso más allá y cubrirse de paneles solares.

Lo más curioso: no son los primeros.

¿Qué quieren hacer en York? Instalar 199 paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de South Quire Aisle, que data de la segunda mitad del siglo XIV. Los impulsores de la iniciativa calculan que permitirá a la catedral generar alrededor de 75.000 kilovatios-hora (kWh) al año. El despliegue se completará con baterías subterráneas en las que se almacenará la energía excedente, un recurso valioso para abastecer de electricidad a los servicios y celebraciones nocturnas.

De momento se trata de un proyecto, pero los responsables de la catedral ya han logrado el visto bueno del consistorio de York y la Cathedrals Fabric Commission, organismo centrado en la conservación de los templos. La instalación de los 199 paneles se enmarca en una iniciativa más amplia, el York Minster Neighbourhood Plan, y contempla por ejemplo instalar un módulo dentro del propio recinto para promover la descarbonización entre los residentes y turistas que lo visitan.

¿Cuál es el objetivo? Generar energía renovable, aprovechando además la ventaja de que la mayor parte de la actividad del templo se desarrolla durante las horas diurnas, y promover su implantación. "Como ejemplo pionero de patrimonio que utiliza un Plan Vecinal para trazar su futuro, pretende salvaguardar la catedral para las generaciones venideras mediante un compromiso con la sostenibilidad, la biodiversidad y el bienestar", destacan los responsables del templo.

El decano de York, el reverendo Dominic Barrington, va incluso más allá y señala que una de las metas que se han marcado es "inspirar a otras catedrales", servirles de "ejemplo". “Hemos consultado con las principales partes interesadas, entre ellas Historic England y la Cathedrals Fabric Commission, para garantizar que los paneles sean sensibles a la arquitectura histórica del recinto”, aclara.

¿Son los primeros? No. La Catedral de York quiere inspirar a otros a dar el paso, pero lo cierto es que no es el primer templo de Reino Unido en dotarse de paneles solares. Como detallan en EuroNews, durante los últimos años ha habido otros que se han interesado por las posibilidades de la fotovoltaica. En 2016 lo hizo el de Gloucester, con un sistema de 38 kW instalado sobre su cubierta que incluye 150 paneles. Años después los costos de energía habían caído más de un 25%.

Otro ejemplo es la catedral de Salisbury, que en julio de 2020 había fijado 93 paneles en la cubierta del claustro sur para lograr 33.708 kWh y reducir su huella de carbono en alrededor de 11.700 kilos anuales, al menos según sus estimaciones. Interesante es también el caso de la capilla del siglo XV en el King´s College, de la Universidad de Cambridge, con luz verde municipal para incorporar 492 paneles. Incluso en la popular Bath han apuntado las ventajas que tendría para su abadía.

