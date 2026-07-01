Bogdan Botezatu, experto en ciberseguridad de Bitdefender: "Cuando las cosas se mueven rápido la gente comete errores y les cuesta dinero"

Junto a la pista de Fiorano, el pequeño circuito dentro de la fábrica de Maranello sobre el que Ferrari testa cada invierno sus monoplazas de F1, el ruido es ensordecedor. "Cuando las cosas se mueven muy rápido, la gente comete errores", explica Bogdan Botezatu, director de investigación de Bitdefender, una de las mayores empresas de ciberseguridad del mundo. Botezatu podría referirse a los deportivos que, justo en ese momento, dan vueltas sin parar por el circuito. Pero en realidad está hablando de otra cosa.

El mes pasado, Bitdefender hizo público su primer Cybersecurity Grand Prix Fan Threat Index, un elaborado estudio sobre los riesgos y las amenazas que los espectadores de deportes de todo el mundo, incluida la F1, afrontan cada fin de semana. El propósito de la investigación es sencillo: mostrar las múltiples herramientas que los hackers disponen a su alrededor para vulnerar la privacidad de los espectadores y, en los casos más extremos, asaltar su cuenta bancaria.

"Los fraudes están evolucionando. El año pasado, el cibercrimen facturó alrededor de 9 billones [trillion en inglés] de dólares a nivel global. De esos 9 billones, solo 1 billón provenían del scamming", explica Botezatu. Su índice aspira monitorizar cómo evolucionan las estafas. En pleno Mundial de Fútbol, con millones de espectadores pegados a la pantalla de su teléfono móvil todos los días, el fenómeno está más de actualidad que nunca.

Bitdefender, sin embargo, se centra en otro área: los deportes de motor. Desde hace años, la empresa colabora estrechamente con Ferrari, a quien patrocina y ofrece soluciones de ciberseguridad para su equipo de F1. Este no es un asunto menor: Ferrari, como todas las demás escuderías de F1, protege con celo sus hallazgos técnicos. El espionaje industrial siempre ha estado a la orden del día en un entorno competitivo. Con Bitdefender, Ferrari aspira a limitar daños en un entorno, hoy, altamente digitalizado.

"Si nos fijamos en lo que le sucede a las grandes empresas, están siendo constantemente atacadas por ransomware, robo de propiedad intelectual, inflitraciones... Pero ellos están protegidos, tienen sus propios equipos de ciberseguridad, pueden proteger sus perímetros, pueden atender a su infraestructura, tienen acuerdos con compañías como Bitdefender. Están protegidos", señala Botezatu. Nosotros no, sugiere implícitamente.

"Las cosas en casa son fundamentalmente distintas", continúa, "los espectadores viendo la F1 u otros deportes de motor no tienen estas redes de seguridad, ni siquiera están al tanto de los riesgos del cibercrimen". Cuando nos ponemos delante de la televisión a ver una carrera de F1 o un partido de fútbol, nos centramos en el deporte. El único problema es que al otro lado de la pantalla hay un ejército de scammers y hackers intentando sacar partido del espectáculo. De sacarlo a nuestra costa.

El abanico de herramientas dispuesto para estafarnos es amplio. Desde merchandise de contrabando (camisetas falsas, accesorios, chaquetas, gorras; en el caso de los equipos de fútbol camisetas) hasta fraudes en la compra de entradas (a menudo con jugosas y pomposas ofertas de "última hora"), pasando por los ecosistemas de streaming. Gran parte de la charla de Bitdefender hace hincapié en este último aspecto.

Cómo funciona

El orden de los factores es casi siempre el mismo: antes de un gran evento, como un GP de F1 o un torneo de fútbol, se produce un repunte en los fraudes por entradas ilegales, además de un crecimiento de los anuncios de falso merchandising. Durante la celebración del evento aumentan de forma exponencial los streaming maliciosos, en la mayor parte de los casos desapareciendo al término del espectáculo. Después de la carrera o del partido, surgen los scam en forma de highlights o las encuestas que dan pie a abusos.

"En el caso de los deportes de motor, sus ecosistemas están dominados por la velocidad. Tienes que vender o comprar rápidamente las entradas, tienes que encontrar un servicio de streaming, tienes que encontrar tiendas legítimas de merchandising. Si hay errores, cuestan dinero", razona Botezatu. "Y además hay una inversión emocional durante los fines de semana", añade, señalando al aspecto impetuoso, nervioso y efusivo del aficionado al deporte. No solo se trata de ver una carrera de F1 o un partido de fútbol: quieres formar parte de él, por lo que la toma de decisiones, a veces, queda condicionada.

Bogdan Botezatu.

Una de las ventajas en la protección al usuario durante los eventos deportivos es que el comportamiento de los ciberdelincuentes es predecible. Los scammers saben que la actividad se concentra durante los fines de semana en canales de Telegram o Discord y en streaming no oficiales. Hay VPN sospechosas, anuncios agresivos, suscripciones falsas y un largo etcétera de mecanismos para captar nuestra atención y sorprendernos.



Su operativa, para el caso de los streaming, es siempre la misma:

Primero hay una amplificación en las redes sociales: canales de Telegram, grupos de Facebook, servidores de Discord y discusiones de Reddit. Después se busca una monetización directa: desbloquear pagos, forzar interacciones con anuncios, redirigir usuarios, meter notificaciones push. El streaming de la carrera es secundario. Y por último, la infraestructura es desechable: dominios que aparecen y desaparecen justo antes y después de la carrera, suelen utilizar el dominio "cc".



Otro problema identificado por Bitdefender son los servicios de streaming de Android. Hablamos de aplicaciones como Playfy TV y Cricfy TV. Según ellos, obligan a instalar APKs y son arriesgados.



Al mismo tiempo, todo esto está relacionado con las "streaming boxes" ofrecidas por empresas chinas, en concreto BADBOX 2.0. Meten malware en Android, teléfonos, tabletas y un largo etcétera. Su impacto es muy alto, buscan comprometer dispositivos antes de llegar incluso al consumidor. Utilizando esta tecnología abrimos nuestros dispositivos al enemigo, según Botezatu, quien pone el acento específicamente en este mecanismo.

El streaming de deportes se basa fundamentalmente en servidores de Discord, canales de Telegram y sistemas de backup que funcionan por invitación. Las referencias de streaming se borran tras las carreras, se migran los servidores y hay una rotación de links muy alta que impide perseguirlas o protegerse contra ellas de forma efectiva. Por todo eso, insiste el experto de Bitdefender, es muy relevante estar al tanto de los riesgos que implica. Su resumen es muy simple: si tienes que instalarte algo, mala señal.

Dada la ubicación de la charla, en el corazón de un circuito de carreras, y la orientación de Bitdefender, patrocinador de un equipo de F1, es natural sospechar que sus desvelos se orientan hacia los aficionados de los deportes de motor. Y su Fan Thread Index, en parte, camina en esa dirección. Pero Botezatu tiene claro que el problema es mucho más amplio: "Los aficionados a la F1 solo son un pequeño porcentaje del total de aficionados que pueden perder su dinero. Los cibercriminales se fijan toda clase de objetivos: fútbol, paintball, karting... Cualquier que imagines. Tienen un nicho. Se han especializado".

En plena disputa del Mundial de Fútbol y con la temporada de F1 en su máximo apogeo, bien haríamos en atender a sus preocupaciones.

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Imagen | Xataka/Bitdefender























