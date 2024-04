Qué es Magis TV, qué ofrece y qué peligros tiene usar este servicio que promete fútbol, cine y series pro una suscripción

Vamos a explicarte qué es exactamente Magis TV, que es una app que está ganando popularidad al permitirte pagar muy poco dinero por ver fútbol, cine y series. Vamos a hablarte de la legalidad de esta app, de sus promesas y de los riesgos que puede suponer usarla.

Y si solo leyendo que ofrece mucho por poco dinero has deducido que no puede ser del todo legal, has acertado. Todo esto te lo vamos a explicar para que tengas todos los factores en cuenta si alguna vez te hablan sobre ella o te tientan con ella.

Qué es Magis TV

Magis TV es un servicio de IPTV, un protocolo que sirve para transmitir televisión en directo a través de Internet. No es una tecnología ilegal, pero al igual que pasa con otras como los emuladores, usar una app para sintonizar contenidos protegidos por derechos sí que lo es.

Este es un servicio latinoamericano que ofrece su contenido a través de una app para Android. Lo que hace es ofrecer de manera ilegal el contenido de otras plataformas legales, lo que comunmente se llama piratearlos. Con ello, ofrece a los usuarios desde fútbol en directo hasta las series y películas de distintas plataformas de stremaing.

Magis TV no tiene ningún derecho sobre el contenido que ofrece, se dedica a robárselo a los propietarios y a ofrecerlo a quienes pagan por esta aplicación. La aplicación está disponible para Android, pero también para Android TV e incluso para los Amazon Fire TV.

La aplicación en sí no te va a ofrecer acceso al contenido. Para ello necesitas una cuenta de usuario, y para conseguirla tienes que pagar. Los pagos se realizan contactándoles a través de su WhatsApp Busines. Y una vez pagas, obtienes acceso para los contenidos en streaming y en directo.

Su aplicación no está disponible en tiendas de apps oficiales, ya que se utiliza para realizar operaciones ilegales, y esto no va a pasar en breve. El precio de la suscripción suele ser de nueve dólares al mes, anque hay todo un negocio de revendedores que prometen ofrecértelo más barato con menos garantía.

Qué peligros tiene usar Magis TV

En primer lugar, el principal peligro de estas plataformas es que al no tener los derechos del contenido que ofrece tampoco tienen ninguna garantía. Parte del contenido o todo puede desaparecer o ser cortado en cualquier momento, y nunca vas a saber si lo que pagas para acceder servirá para algo.

Vamos, que el servicio puede desaparecer en cualquier momento, y esto es algo que nunca vas a saber hasta que llega. Por lo tanto, nunca sabrás si el dinero invertido te va a servir para algo a largo plazo.

Otro de los principales peligros es que esta aplicación se descarga bajando su APK de la web oficial. El peligro está en que al funcionar instalando APKs, se le abre la puerta a que te puedan colar aplicaciones con virus y todo tipo de malware en el móvil, por lo que hay que prestar la máxima atención a de dónde te bajas la app.

Además de esto, sobre todo en el caso de ver de manera ilegal partidos de fútbol, tanmbién te expones a peligros solo por usar la app, como el seguimiento y denuncia que pretende poner en práctica LaLiga. Posiblemente este seguimiento no acabe en nada, pero es un riesgo más.

Y por último, está la calidad del contenido, que al no ser una plataforma oficial puede variar mucho. No esperes que todo tenga audios en varios idiomas y la máxima calidad de imagen, ya que dependerá de cada contenido y de cómo lo han conseguido.

En Xataka Basics | Cómo meter casi 11.000 canales de la TDT en Kodi para tu Smart TV, tu ordenador o donde quieras