Hay un señor en Valencia que se ha comprado una montaña y la ha cerrado para cobrar entrada a los turistas

Fin de semana, los excursionistas inician el ascenso hacia el mirador del Garbí, una de las rutas de senderismo más populares en los alrededores de Valencia. Las vistas son increíbles, menos para quienes fueron este fin de semana y se encontraron con que la zona estaba acordonada y llena de mesas y sillas. El responsable ha sido un empresario de la zona que ha comprado los terrenos. O eso dice. El ayuntamiento asegura que eso es imposible.

Qué ha pasado. Tal y como informan en Levante-EMV, el pasado sábado los vecinos d Estivella subieron al Garbí para celebrar la ‘Nit de les estreles’ y se encontraron con que la zona había sido acordonada. En esta zona hay una pequeña ermita, que estaba llena de sillas y mesas. Hay una reja que la protege y, para sorpresa de todos, se había cambiado el candado. El responsable ha sido Jose Ramón Mateu, empresario y concejal de Vox de la localidad que afirma haber comprado los terrenos.

Los terrenos son públicos. En el ayuntamiento de Estivella son los primeros sorprendidos. El empresario asegura que los terrenos de la ermita son suyos, pero el alcalde de Estivella afirma a Levante-EMV que “es imposible ya que esos terrenos son de titularidad municipal y figuran en el registro de bienes del ayuntamiento”. Lo que hizo este empresario fue presentar una propuesta para montar un chiringuito.

Por la fuerza. Esta propuesta se presentó en registro de entrada el pasado viernes 18 y aún no había sido respondida cuando, al día siguiente, Jose Ramón Mateu accedió a los terrenos y, no sólo acordonó la zona, sino que rompió el candado de la ermita, la llenó de mesas y sillas, y puso un candado nuevo. Fuentes cercanas al ayuntamiento aseguran que las llaves de las que disponen no abren. Supuestamente hoy lunes día 21 tomarán medidas al respecto. Además, en Levante-EMV aseguran que también pretende cobrar entrada para acceder. Hemos contactado con el ayuntamiento de Estivella y ampliaremos la noticia cuando obtengamos respuesta.

Un bar y una cruz gigante. Es la intención de este empresario, que estuvo repartiendo folletos informativos por el pueblo con una foto suya y el plan para “revitalizar” el mirador. Quiere construir una cruz de 40 metros de altura que estará iluminada como conmemoración al 350 aniversario de la ermita de la Santa Cruz del Garbí. Además, quiere construir un bar, un punto de información para los senderistas y quiere recuperar la fonda del Garbí, una antigua casa hospedaje que ya se trató de recuperar anteriormente .

Zona protegida. El proyecto de la fonda no salió adelante por un motivo de peso: desde 2002 la Sierra Calderona está declarada como parque natural. Según la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana , sólo se permiten construcciones y actividades que sean compatibles con la conservación del parque. Al margen de la titularidad de los terrenos, la creación de un “proyecto de revitalización” de estas características no está permitida en un paraje natural.

Imagen | “Mirador del Garbí” por Francisco Martínez, CC BY-NC-ND 2.0

