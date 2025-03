"Gracias por tanto, Embalses.net": los hombres españoles están desarrollando una peculiar obsesión con los pantanos

Sobre gustos no hay nada escrito. Ni sobre obsesiones. Hay gente pendiente de la clasificación de LaLiga, aficionados a los coches a los que no se les escapa ninguna presentación, enamorados de la literatura o el cine al quite de cualquier novedad… Y gente, cada vez más y que se deja ver también de forma más clara en redes, que comparte una fascinación peculiar: seguir la evolución de los pantanos.

Son los 'chicos embalse'.

¿Cómo van los embalses? La pregunta quizás parezca insulsa, sobre todo en invierno, con buena parte del país pasado por agua y sin ningún motivo concreto para estar pendiente de la red de embalses de España o algún pantano en especial. Sin embargo cada vez más personas (hombres sobre todo) parecen hacerse esa pregunta todas las semanas. ¿Cómo van los embalses? ¿Suben? ¿bajan? Su obsesión se mide en una unidad muy precisa: hectómetros cúbicos.

"España en vilo". Llega una búsqueda rápida en X o Bluesky para confirmar el interés que despiertan los embalses. De hecho es tan claro que se encuentra algo más: quien bromea sobre el tema o comenta, ya no los datos de los pantanos en sí, sino la obsesión en torno a los datos de los pantanos, tirando de humor.

"Ir mirando las actualizaciones de embalses.net es la mayor urgencia masculina que hay", escribía ayer un usuario en X. Y no es el único. "España en vilo ante la inminente actualización este martes", añade otro. En Bluesky también pueden leerse un buen puñado de mensajes sobre pantanos, incluidos los que usan la sorna.

Un nombre: Embalses.net. Toda obsesión tiene su eje. Y la de los embalses tiene nombre propio: Embalses.net, una web con información actualizada sobre agua embalsada a nivel nacional, la variación semanal y anual y un rosario de datos por cuenca hidrográfica. Todo bien aderezado de gráficos (infinidad de gráficos) y un arsenal de cifras capaces de hacer las delicias de la gente que cuando se asoma a la ventana los días de borrasca no ve lluvia sino hm3 y gráficos de doble eje.

¿Hay más fuentes? Por supuesto. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) tiene su boletín hidrológico, hay información también de confederaciones hidrográficas y otras webs que se encargan de recopilar datos de pantanos. Sin embargo llega una búsqueda en X o Bluesky para confirmar que cuando de obsesión por los embalses se trata las miradas suelen dirigirse a emblases.net. Para buscar datos… y (también) para tirar de ironía.

"No sabéis las ganas que tengo que mañana saquen ya los datos actualizados de embalses de la semana @embalses.net. Está siendo mi droga", publicaba ayer en Bluesky Fran Lamadrid. El perfil de la web en la antigua Twitter ronda los 43.500 seguidores y hay quien, tirando de más sorna, habla de "porno de datos".

¿De dónde viene ese interés? La pregunta del millón. Los embalses no son la primera obsesión que vuela libre en la vieja Twitter. Antes ya lo han sido temas tan dispares como el Imperio romano o el menú del comedor universitario de Almería, entre un largo, larguísimo etcétera. Obviamente tampoco es la única obsesión que se está extiendo en la red social. Otro tema apoyado en datos que también da pie a un buen número de mensajes es la demografía y, en concreto, la natalidad.

Que haya tantas personas pendiente de los embalses conecta sin embargo con algunos temas que han estado bajo el foco mediático durante los últimos meses. El principal, la sequía. La escasez de lluvias ha llevado a varias regiones de España a mirar con preocupación sus pantanos y reservas de agua. Otra es la trágica DANA que azotó Valencia y centró el foco, entre otros puntos, en el embalse de Forata.

