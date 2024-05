Si la pregunta es "cuál es la cuenta de Twitter del momento", la respuesta es clara: la del comedor de la Universidad de Almería

Algunas veces los astros de alinean y ocurren cosas preciosas en Internet. Por ejemplo, que una fábrica de glicina de grado industrial de China llamada Donghua Jinlong se haga viral en TikTok (porque sus vídeos son chef kiss), que un huevo consiga el récord a la foto con más 'me gusta' en Instagram, que Billie Eilish meta a todos sus seguidores en "Mejores amigos" en una campaña de marketing buenísima o que la cuenta de Twitter del comedor de la Universidad de Almería se haya convertido en uno de los perfiles más virales de las últimas semanas.

@comedorual. Ese es el usuario del Comedor de la Universidad de Almería, una cuenta que, como no podría ser de otra manera, publica todos los días, con una puntualidad espectacular entre las 8:00 y las 8:30, el menú del comedor. Hoy, 15 de mayo, se podrá disfrutar de unos exquisitos canelones o sopa de almendras de primero y se podrá elegir entre unas chuletas empanadas y unas croquetas de segundo. La clave es el postre: las natillas.

Escribo estas líneas a las 11:25 sin haber desayunado todavía, os podéis imaginar mi situación. En fin, sigamos.

El tweet con el que empezó todo | Pulsa en la imagen para ver el tweet original

El origen del meme. Todo comenzó el 30 de abril, cuando el comedor publicó, como todos los días, su oferta gastronómica. De primero, patatas en ajopollo o arroz a la cubana. De segundo, pollo a la plancha o croquetas. De postre, natillas. Creo que hablo en nombre de todo estudiante cuando digo que el combo arroz a la cubana, croquetas y natillas es, posiblemente, el mejor menú que se ha visto en una institución educativa.

Unos manjares dignos del mismísimo Olimpo, si me preguntáis.

Qué hambre.

Menú del Comedor de Almería | Imagen: @tormnt0, pulsa en la imagen para ver el tweet original

Menú del comedor de la Universidad de Almería | Imagen: @Sogar_Daddy, pulsa en la imagen para ver el tweet original

Twitter enloquece. Como era de esperar, el tweet no tardó en hacerse viral por motivos evidentes y completamente justificados, he de añadir. El tweet se llenó de respuestas de usuarios celebrando las exquisiteces ofrecidas por un equipo de cocina que, a día de hoy, se personifica en una persona: Conchi.

Conchi no existe. Quienes sí existen son Magdalena, Delia y Carmen, las tres cocineras que conocimos gracias a otra de las mejores cuentas que existen en Twitter: la del programa Andalucía Directo. En su reportaje, de unos tres minutos, las cocineras explican que no se esperaban esta repercusión y que la receta de las natillas ha pasado de generación en generación.

El menú del día más viral | Pulsa en la imagen para ver el tweet original

La viralidad más inocente y tontorrona. Sin comerlo ni beberlo, la cuenta del Comedor de la UAL se había convertido en un meme cuyos tweets más recientes tienen no menos de 50.000 views y hasta un millón de visualizaciones. Amortizando el verificado, que no se diga. El récord, no obstante, data del 7 de mayo y fue cuando la cuenta consiguió su gran hit: 3,2 millones de visualizaciones con un menú de delicias que ha vuelto a hacer que me ruja la barriga. Tomen nota, por si sirve de inspiración:

Primero: Estofado de judías o macarrones a la boloñesa.

Segundo: Carne al ajillo o croquetas.

Postre: natillas.

Memes. Y por supuesto, del meme han salido memes derivados. Los usuarios celebran en Twitter cuando el menú contiene croquetas (Quetas), macarrones (Rones), canelones (Lones) y natillas (Tillas), que desde que la cuenta es viral no suelen faltar en el menú. En términos de Twitter, el menú más deseado es Rones/Lones, Quetas y Tillas. De hecho, la cuenta ha sabido explotar bien esto y ahora el menú no tiene natillas, sino Tillas. Unos genios.

¿Y todo esto cuánto cuesta? Seis euros.

No voy a añadir nada más.

Seis euros, SEIS.

Y ahora, con permiso, voy a desayunar.

El cielo en la Tierra | Imagen @ebeeme13, pulsa en la imagen para ver el tweet original

