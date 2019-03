Llega la primera novela interactiva con códigos QR y videojuegos integrados: así es 'El Juego de Zhara'

52 horas para crear videojuegos durante un viaje en tren de Chicago a San Francisco. Es la Train Jam, una competición de diseñadores de arte interactivo que reúne a creadores de los cinco continentes. Así es el punto de partida de 'El Juego de Zhara', la primera novela transmedia publicada por Editorial Planeta y escrita por Ángel Luis Sucasas, novelista, guionista de videojuegos, editor de El País y compañero de esta casa como colaborador habitual de Xataka.

La novela cuenta una historia de amor y amistad, pero también es una novela de viajes con el videojuego como telón de fondo. 'El Juego de Zhara' se compone de dos narraciones en primera persona y esto define gran parte del libro, ya que la novela puede leerse desde los dos puntos de vista.

Tal es así que tenemos dos portadas, una para marcar el inicio de la historia de Amaro y la que normalmente sería contraportada como punto de partida para la visión de Judy. Un reservado gallego y una aguerrida chica de Kansas, dos protagonistas apasionados por el arte interactivo que conocerán a Zhara, una diseñadora iraní cuyos fascinantes videojuegos les hará viajar por lugares tan insólitos como Bangkok, el Valle de la Muerte o la Gran Mezquita de Isfahán.

Qué es una novela transmedia

La idea del libro salió de un mensaje de LinkedIn, nos explica Sucasas. Por la mente del novelista pasaban muchas ideas y la Editorial Planeta llevaba más de una década buscando algo así, por ello contactaron con él para que expusiera su propuesta. El resultado, un año después, es 'El Juego de Zhara', un libro donde no solo se exploran temas actuales como la islamofobia, las relaciones no binarias o el ecosistema Indie de juegos sino que tenemos un libro que no solo se lee, también se siente, escucha y permite interactuar.

'El Juego de Zhara' cuenta con ocho videojuegos integrados de forma natural en la trama y permite hacer sentir al lector en primera persona las obras que los propios personajes de la novela han creado. De ahí el concepto 'transmedia', ya que se exploran nuevas vías narrativas para desarrollar la historia.

La novela también incluye un breve cómic que une las dos historias. Un formato distinto para una novela reversible que llega en un momento donde las grandes editoriales están probando nuevas narrativas. "Llega en un momento ideal, donde la percepción de los videojuegos es mucho mejor y hemos visto proyectos como Bandersnatch que también nos hacen participar" comenta el autor.

Para la creación de los videojuegos integrados en la novela se ha contado con el equipo Alpixel Games, desarrolladora Indie donde Sucasas también colabora en la creación de otros juegos como 'A Place for the Unwilling'. Estos juegos forman parte de la narrativa del libro y para acceder a ellos tenemos códigos QR distribuidos entre las páginas y que permiten abrir los juegos en el móvil.

"Las obras de ficción, videojuegos y música de los personajes del libro se convierten en un objeto real que puedes probar. Lo que sería imaginación se convierte en realidad. De ahí lo de transmedia, ya que cambiamos de medio dentro de la misma historia."

Jugando con las narrativas en una historia reversible

El libro se compone de dos narraciones en primera persona, la de Amaro y la de Judy. Pero la principal conexión entre ellos es su relación con Zhara, un personaje que les cambió la vida y que tras su muerte pasa a conectarlos de una manera especial. La novela se define como capicúa; si la primera página del libro es el inicio del relato de Amaro, la última página es la primera de la narración de Judy. Ángel Luis Sucasas también ha experimentado con esta novela un nuevo desafío: "A nivel de prosa, esta es mi quinta novela pero nunca había trabajado con dos voces diferentes en primera persona y he intentado aprovechar esta familiaridad que da la primera persona".

La historia comienza en la Train Jam, la competición de arte creativo donde los tres protagonistas se conocen. Se cuenta una historia para un público joven y al estar escrito en primera persona se utiliza un lenguaje muy coloquial, con múltiples referencias a cosas actuales como Twitch, Trump o los hashtags de Twitter. Pero también es una novela con ese toque de misterio y magia habitual en Sucasas, más acostumbrado al género fantástico. Durante la novela se visitan eventos tan místicos como el florecimiento del Valle de la Muerte, el festival Loi Krathong o las luces de la mezquita Jāmeh de Isfahan.

El autor explica que es una novela y no pretende enviar mensajes políticos, pero sí se tratan temas que exigen una reflexión más adulta como la identidad de género dentro del mundo islámico o la huella de terceras personas en los hijos de una pareja.

Aquí os dejamos con las primeras páginas de 'El Juego de Zhara', tanto desde la perspectiva de Amaro como la de Judy.

"Espero que se disfrute y que los personajes emocionen" Y es que más allá de estar ante una novela interactiva, 'El Juego de Zhara' aprovecha elementos tan vistosos como los videojuegos, la música o el cómic para intentar establecer una conexión más directa con el lector. En muchas ocasiones las palabras nos describen canciones o nos hablan de proyectos, pero en este caso tenemos una novela que va más allá y no solo nos habla de los juegos creadores por los protagonistas, también nos explica historias a través de los mismos.

Estamos ante una novela realista, con un lenguaje fresco y ameno para todos los públicos y donde no hay ningún elemento sobrenatural pese al misterio que engloba la historia.

Aunque el autor sí ha querido dejar caer que existe un pequeño huevo de pascua, una cosa al final que está oculta y genera una pregunta. Una cuestión cuya respuesta sí podría ser un elemento, a juicio, que caiga en el reino de lo imposible. Una pequeña perla para reflejar el sello de Sucasas.

"Los videojuegos, ya son para todo el mundo." 'El Juego de Zhara' es una novela en la que podrás jugar con los videojuegos que crean los personajes. Una historia interactiva donde el final está en el centro y ha sido ideada para aprovechar la tecnología y transmitirnos la historia de tres personajes que nos intentarán conmover y con los que podremos reflexionar.