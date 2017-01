Apple cede y elimina la app de The New York Times en la App Store de China

Hace años que los gigantes de la tecnología hacen concesiones para poder hacer negocios en China. Todos han tenido problemas al respecto, y todas han tenido que ceder para lograr entrar en un mercado con más de 1.000 millones de clientes potenciales.

El último caso ha sido el de Apple, que ha tenido que eliminar de su App Store en China la aplicación móvil del New York Times. Ni el gobierno chino ni la empresa liderada por Tim Cook han explicado cuáles han sido las razones reales, y Apple simplemente ha indicado que el gobierno de ese país les había informado de que la aplicación "violaba la regulación local".

La censura golpea, Apple cede

Como indican en el propio diario, esto limita el acceso a uno de los pocos canales que aún existían en este país a la hora de acceder al NYT "sin acudir a software especial", refiriéndose a VPNs y proxies que permiten saltarse la censura que impone el gobierno chino a las conexiones a internet en este país.

Apple ha eliminado tanto la aplicación en inglés como en chino de la App Store, pero otras publicaciones internacionales como The Financial Times y The Wall Street Journal siguen estando disponibles (por ahora) en esa tienda.

En Apple indican que "cuando la situación cambie, la App Store ofrecerá de nuevo la aplicación de The New York Times para su descarga en China". Los responsables del diario explican cómo durante las semanas previas se preparaban artículos sobre la relación comercial entre Apple y China.

En concreto mencionan este publicado hace unos días en el que se desvelaban los subsidios y ventajas que el gobierno chino proporciona a la fábrica de iPhones que Foxconn tiene en Zhengzhou, la más grande del todo el mundo. "Esta", comentaba un portavoz del periódico, "es una decisión profundamente lamentable".

China: son lentejas, o las comes, o las dejas

Tim Cook, indican los responsables del NYT, afirma que la empresa "se ciñe a todas las leyes locales". El caso del FBI contra Apple de hace unos meses puso esa afirmación a prueba, y aunque Apple se negó a ayudar al gobierno a descifrar los contenidos del iPhone Cook dijo que acataría la decisión definitiva del tribunal de justicia. Finalmente el FBI acabó descifrándolo sin ayuda de Apple y el caso se desestimó.

Para Farzana Aslam, directora asociada para el Center for Comparative and Public Law en la Universidad de Hong Kong, hay un debate sobre aquello en lo que uno cree y "poner los principios antes que los beneficios en un país como China. No es tan simple como eso de 'como operamos en tu jurisdicción, haremos lo que nos pidáis'".

Lo cierto es que la actitud de Apple es común entre las grandes de la tecnología: Google ha mantenido una tensión constante con el gigante chino a la hora de ofrecer su motor de búsquedas allí, y de hecho parecía que su tienda Google Play podría ser la nueva puerta de entrada a China.

La empresa lleva años vetada en China: el escándalo del ataque de hacking originado en ese país dirigido a ellos y a otras empresa estadounidenses hizo que dejaran de censurar ciertas búsquedas como les indicaba el gobierno chino, algo que acabó haciendo que su buscador y servicios como Gmail dejaran de estar disponibles en China continental a partir de 2014. Algo similar ocurrió con Microsoft, que fue acusada de limitar los resultados de búsquedas a petición del gobierno chino.

Apple ha cedido a esas peticiones, pero también lo hizo en el pasado con el objetivo de poder vender sus iPhones en China. Otras como Google acabaron por romper lazos comerciales con China por este tipo de censura, y no parece que el gobierno de este país vaya a aflojar en este sentido: de hecho todo apunta a que sus exigencias están yendo a más, algo que debería hacer que Apple y el resto de tecnológicas que ceden ante esas peticiones se replanteasen la situación.

Vía | The New York Times

