Los ordenadores cuánticos también aspiran a revolucionar algo crucial en la medicina: el análisis genómico

Los prototipos de ordenadores cuánticos que tienen actualmente IBM, Google, Honeywell o Intel, entre otras empresas, están permitiendo a los científicos que trabajan en esta área de investigación explorar algunas de las aplicaciones que presumiblemente llegarán en el futuro. La implementación de un sistema de corrección de errores será un hito crucial para que algunas de ellas sean posibles, pero este desafío no está impidiendo a los investigadores indagar en los posibles usos de los ordenadores cuánticos.

Algo que merece la pena que no pasemos por alto es que estas máquinas no van a reemplazar a los superordenadores clásicos. En realidad, convivirán con ellos. Y es que los expertos confían en que marquen la diferencia en criptografía, inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras disciplinas científicas, como la física, la ingeniería o la química. No obstante, esto no es todo; también confían en la capacidad del hardware cuántico de dar un empujón a la medicina en áreas tan disruptivas como lo son el desarrollo de nuevos fármacos o la terapia genética.

El análisis genómico ultrarrápido está en el punto de mira de los científicos

Precisamente en este último ámbito, en el de la genoterapia, tenemos razones bien fundadas para otear el horizonte con optimismo. Y se lo debemos a un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka, en Japón. Estos científicos han utilizado con éxito un ordenador cuántico para identificar el nucleósido adenosina y distinguirlo con precisión de otros tres nucleótidos. A grandes rasgos se trata de moléculas que son sintetizadas por todos los seres vivos y que desempeñan un rol fundamental en el sostenimiento de la vida tal y como la conocemos.

Este hito abre de par en par la puerta a la posibilidad de que en el futuro los ordenadores cuánticos puedan ser utilizados para secuenciar el ADN

La importancia de este logro reside en lo difícil que es desarrollar nuevos algoritmos que puedan ser ejecutados en un ordenador cuántico. Y, además, este hito en particular abre de par en par la puerta a la posibilidad de que en el futuro los ordenadores cuánticos puedan ser utilizados para secuenciar el ADN en muchísimo menos tiempo que el que requieren los procedimientos actuales. De hecho, este es el propósito que tienen en el punto de mira estos investigadores japoneses. No obstante, hasta ahora solo hemos arañado la superficie.

Y es que si finalmente los ordenadores cuánticos plenamente funcionales llegan a buen término y esta investigación prospera el análisis genómico ultrarrápido tendrá con toda probabilidad un papel fundamental en el ámbito del diseño de nuevos fármacos, en el de la investigación en materia de enfermedades infecciosas o en el de la elaboración de nuevas técnicas de diagnóstico del cáncer, entre otras posibles aplicaciones.

El abanico de disciplinas en el que los ordenadores cuánticos tienen la capacidad de marcar la diferencia gracias a su extraordinaria capacidad de cálculo es muy amplio, pero no cabe duda de que su irrupción en el ámbito de la medicina es una buenísima noticia que merece la pena seguir con entusiasmo.

