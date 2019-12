Groenlandia ha perdido 3,8 billones de toneladas de hielo en "poco" tiempo: la terrible cifra que apunta el estudio de la NASA y la ESA

La NASA y la ESA nos suelen regalar imágenes increíbles pero también datos terribles. A medida que la tecnología avanza y éstos se benefician de la misma, cada vez tenemos más información de nuestro planeta y lo que ahora nos confirman es que Groenlandia se deshiela cada vez más y las consecuencias pueden ser devastadoras.

Las conclusiones vuelven a ser muy pesimistas hablando de esta región al norte del planeta, cuyo nivel de hielo está relacionado directamente con el nivel de agua a nivel oceánico. En esta ocasión nos lo cuentan con una animación basada en las observaciones de 1992 a 2018 que muestran cómo podría evolucionar el deshielo en las próximas décadas. Spoiler: todo mal.

De 25.000 millones de toneladas al año a 234.000 millones: algo debemos estar haciendo muy mal

Hablamos del trabajo conjunto de la NASA y la ESA aprovechando la información combinada de 26 satélites independientes. Datos centrados en el rastreo de los efectos del calentamiento global sobre Groenlandia, una de las capas de hielo más grandes e importantes de nuestro planeta.

El estudio se publicó ayer en Nature y es el resultado de la colaboración de 89 científicos polares que trabajan en 50 de las instituciones científicas apoyadas por las agencias espaciales. Lo que nos dicen: Groenlandia ha perdido 3,8 billones de toneladas de hielo entre 1992 y 2018.

Viendo la animación que ilustra o acompaña el trabajo, vemos que el aumento de los milímetros de nivel del mar cada vez es mayor, dibujando una curva con una pendiente cada vez mayor. Sobre esto, según los científicos la previsión es que el nivel global del mar se vea incrementado entre 70 y 130 milímetros, lo cual es muchísimo (hasta 2003 se contabilizaba 1 milímetro por década).

Vemos que aparece el parámetro IMBIE, que se corresponde a las siglas de Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise, el cual se calcula con los datos de 23 satélites de la NASA y la ESA con los que se pretende obtener las mediciones más precisas sobre el deshielo. Lo que vieron con esto es que la mitad del hielo perdido viene de las capas superficiales, quedando en aire más caliente, y que el resto se debe a factores como temperaturas más altas de los océanos.

A nivel de Groenlandia, lo que dice el estudio es que el hielo de esta región se está deshaciendo siete veces más rápido en la actualidad que a principios de los años 90, pasando de un deshielo de 25.000 millones de toneladas por año a 234.000 millones de toneladas/año en la actualidad. La consecuencia la hemos dicho muchas veces (y no debemos cansarnos de hacerlo): si se deshielan los polos y las capas de hielo, los océanos tienen más agua, se liberan metano, mercurio y enfermedades congeladas, también virus letales, que se exacerben fenómenos como huracanes, etc. No es algo local ni mucho menos: consecuencias globales y quizás letales.

120 millones de piscinas olímpicas por año que deberían ser muchas menos

Groenlandia es una grandísima isla de la cual hemos hablado en repetidas ocasiones, por desgracia. A principios de este año hablábamos de un punto de inflexión, de no retorno en la región, en términos de que si se sobrepasase el mismo las estimaciones apuntan a que se vertería suficiente agua en el mar para subir el nivel siete metros.

En el estudio del que hemos hablado también se habla precisamente de que con los datos obtenidos se corroboran los malos augurios: los cálculos siguen apuntando a que la capa de hielo groenlandesa tiene suficiente cantidad de agua como para elevar el nivel del mar 7,4 metros.

Otro tema preocupante sobre la isla que tratamos fue que en Groenlandia no debería estar lloviendo, a causa de que los inviernos groenlandeses se han vuelto tres grados más cálidos desde 1990, precisamente desde ese punto en el que también empezó a crecer el nivel del mar tanto.

Según Erik Irvins "nos hallamos en uno de los peores escenarios en cuanto a la elevación del nivel del mar"

Erik Irvins, co-autor del estudio y científico jefe en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, se muestra claro: "Tenemos pruebas irrefutables de que nos hallamos en uno de los peores escenarios en cuanto a la elevación del nivel del mar". Andrew Sheperd, autor del estudio y científico en la Universidad de Leeds (Reino Unido) se expresa en términos más específicos: "Según la tendencia actual, el deshielo de Groenlandia causará inundaciones que afectarán a 100 millones de personas cada año a finales de siglo".

Otro dato más que nos debería de alarmar lo justo como para no vivir agobiados pero para cambiar todo lo que podamos de nuestras costumbres que pueda repercutir en el cambio climático, aunque siempre dependerá de determinaciones más a nivel global (político-económicas) el que el daño sea el mínimo posible. De momento el deshielo de Groenlandia en estas últimas décadas de descuido por nuestra parte es de 120 millones de piscinas olímpicas por año, que no son pocas.

Imagen | Monitotxi