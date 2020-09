Drone Photo Awards 2020: éstas son 20 de las mejores imágenes realizadas desde un dron según este certamen

Nos gusta mucho el metraje y la fotografía que se crea con drones, mucho. Así que viendo que ya se han sabido los ganadores del Drone Photo Awards 2020 no hemos podido resistirnos a compartirlas y a seguir maravillándonos por lo que se consigue en el momento adecuado, el lugar adecuado, un dron y un rato más o menos largo de edición.

Este año, además, hay algunas novedades con respecto a la edición de 2020. El Drone Photo Awards de este año se ha incluido en el festival Siena International Photo Awards y han incluido una categoría específica sobre el COVID19 y cómo se puede ver su influencia en las ciudades.

Eligiendo entre vuelos de dron en más de 126 países

Lo dicho, nos gusta la fotografía hecha con drones como a un niño un caramelo y con el auge de drones profesionales éstos cada vez están más al alcance y en los últimos años ha crecido el contenido que se crea con ellos. Hace unos años, por ejemplo, hablamos del certamen de SkyPixel, también de referencia en este campo y que nacía con el apoyo de DJI, una de las principales marcas de drones fotográficos.

En referencia al Drone Photo Award 2020, había un total de nueve categorías (Wedding, Nature, People, Urban, Animals, Abstract, Sport, Life Under Covid-19 y series). En cada una hay un ganador, un segundo premio y una serie de "muy recomendadas", de las cuales hemos hecho una selección.

Las fotos de los 45 ganadores en total formarán parte de la exposición "Above Us Only Sky" y del Siena Awards Festival que hemos mencionado previamente y que si no hay cambios se celebrarán de 24 de octubre al 29 de noviembre de este año. Pero hasta que llegue esa fecha y para alimentar un poco más el entretenimiento en casa, aquí va un aperitivo con 20 de las fotografías que se han seleccionado entre concursantes de 126 países diferentes (sin especificar el número de participantes).

Categoría "Sports"

Imagen: Dimitris Tosidis (Siena Awards). "Kleanthis Vikelidis stadium in flames" - Recomendada

Categoría "Urban"

La foto que hemos elegido de portada es también la que ganó en esta categoría. Su autor explicaba que a veces necesitamos cambiar la perspectiva para "percibir la fuerza de las estructuras de una manera más intensa", viendo la asombrosa captura que logró su dron de las Torres Petronas (Kuala Lumpur).

Imagen: Tomasz Kowalski (Siena Awards). "Alien Structure on Earth" - Ganadora

En la siguiente imagen vemos el segundo edificio más alto de Shanghai a las 4:30 de la mañana, según explica Rex Zou (su autor). En una madrugada en la que quedaba rodeado de nubes y quedaba este halo misterioso.

Imagen: Rex Zou (Siena Awards). "Sunrise on the Top" - Recomendada

Categoría "Nature"

Una categoría parecida a la siguiente en la que se dejan a un lado las construcciones para que la naturaleza y sus más fieles habitantes sean los protagonistas. En la imagen de Thomas Vijayan, que también ha tenido fotografías seleccionadas en otras categorías, explica que la abundancia de algas en el lago Turkana (Kenia) atrajo a un gran número de flamencos.

Categoría "Wildlife"

Mark Carwardine, autor de las dos siguientes fotos, explica de ésta primera que desde el barco no se apreciaba la magnitud de este banco de mantas diablo, nadando en la misma dirección (circular).

Imagen: Mark Carwardine (Siena Awards). "Munk's Mobula Rays Schooling" - Recomendada

Categoría "Life under Covid-19"

En esta categoría nos encontramos con varias de esas estampas insólitas que dejó el paso de la pandemia por el mundo, como vimos en la propia Wuhan. Autovías que normalmente están saturadas de tráfico quedaron vacías, como la que plasmaba Bachir Moukarzel en Dubai y que os mostramos a continuación. El autor en la explicación matizaba: "un momento para recordar".

