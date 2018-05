Un tweet: la prueba de que la wifi suborbital funciona y de que nos espera un futuro de "likes" espaciales

Las comunicaciones con el espacio han mejorado mucho desde aquellos primeros (y accidentados) vuelos, pero en la era de las redes sociales y el streaming aún queda margen de mejora. ¿Cómo? Asegurando que en el espacio se pueda tener wifi funcional, y la NASA también se preocupa por esto.

Concretamente lo hace también una empresa en colaboración con la agencia y con Blue Origin, Solstar. Compañía centrada específicamente en las comunicaciones en el espacio, así como en el acceso desde la Tierra a experimentos y datos de los satélites, cuya tecnología ha llegado por encima de la línea de Kármán (la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio) para probar la wifi en el espacio suborbital con una curiosa prueba: un tweet.

Quizás os suene Blue Origin al ser no sólo una colaboradora de la NASA, sino la empresa de Jeff Bezos de la que hemos hablado numerosas veces, por ejemplo de sus cápsulas para turismo espacial de lujo. En este caso la compañía pone un cohete New Shepard, que es el que ha llevado al espacio suborbital los vehículos con diversas tecnologías en fase de prueba.

El motivo por el que se busca probar los equipos en el espacio suborbital es que de este modo pueden hacerse tests con gravedad variable y altos niveles de aceleración durante el lanzamiento, obteniendo también algunos minutos en microgravedad. Lo explica Katy Hubert, investigadora principal del Suborbital Flight Experiment Monitor (SFEM-2), el segundo de los experimentos que se ha incluido en el New Shepard.

Así, entre las tecnologías que van a probarse está la de Soltar, centrada en que haya una buena conectividad entre investigadores espaciales y los centros en tierra firme, y que según explica M. Brian Barnett (CEO y fundador de la empresa) en el comunicado de la NASA ya han probado en el espacio y han visto que funcionaba. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Enviar el primer tweet comercial desde el espacio.

Brought to you from above the Karman Line – this tweet from Solstar’s Space Communicator on board #NewShepard! Testing WiFi capabilities in space for space entrepreneurs everywhere. #WiFiInSpace