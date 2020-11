Starlink está logrando llevar internet a 175 Mbps a zonas rurales, hay quien dice que 'cambia las reglas del juego para siempre'

Estar en medio del campo y conectarte a 175 Mbps a internet parecía imposible hasta hace poco, pero las primeras pruebas de los usuarios de Starlink demuestran que eso es ya una realidad.

Así lo están comentando los que ya están pagando por el servicio en fase beta, que logran velocidades que son superiores a las del 95% de la población de EE.UU. Según alguno de ellos, esto 'cambia las reglas de juego para siempre' y permite llevar por fin una internet de banda ancha a zonas rurales que compite o supera a las conexiones de los grandes núcleos urbanos.

La beta pública de Starlink no sale barata. Cada uno de los usuarios que la quiera disfrutar debe pagar una instalación de 499 dólares y una cuota mensual de 99 dólares, pero parece que para quienes la están comenzando a probar ese coste está más que justificado.

Las primeras pruebas de rendimiento de la conexión que están compartiendo los usuarios de Starlink en Reddit lo demuestran. Uno de esos usuarios, que vive en una zona rural en Montana, compartió una captura de un test de velocidad en el que se veía como la conexión llegaba a los 174,21 Mbps en descarga y 33,40 Mbps en subida de datos, además de un ping más que decente de 39 ms, sobre todo cuando tenemos en cuenta que estamos hablando de una conexión satelital.

Ese usuario, que aseguraba que "Starlink cambia las reglas del juego para siempre", no es el único que presumió de esos buenos datos: varios usuarios están compartiendo esas cifras en una lista en Reddit en la que la máxima velocidad lograda es de 203,74 Mbps, mientras que la de subida es de 42,58 Mbps y el ping más bajo es de 18 ms.

Hay cifras más modestas, desde luego, pero el propio Elon Musk ya indicó que esas cifras podrían mejorar en el futuro y las invitaciones a esta beta no paran de crecer, con "varias miles de invitaciones más enviadas durante esta semana", aseguró en un tuit ayer.

Starlink unboxing video ... Speed offerings up to 100Mbps and a latency of ~20ms, and all that for $99 monthly subscription is a pretty great deal.



If you're living in the middle of nowhere — $3.3 Internet/day is a sweet deal 🤯 pic.twitter.com/JqL6XKVuZ1