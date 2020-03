El servicio Starlink no compite con la fibra o el 5G: será una opción más rural que urbana, y las latencias de 20 ms son el reto

Todos los que lo intentaron en el pasado fracasaron. Los proyectos para ofrecer conexiones satelitales de banda ancha con proyectos LEO (Low Earth Orbit, órbita terrestre baja) nunca han cuajado, pero allí donde los demás fallaron Starlink podría tener éxito.

Eso es al menos lo que espera Elon Musk, que en una reciente conferencia habló de Starlink para tratar de aclarar dudas. No será competidor sino complemento de las redes de fibra o las redes 5G, y hay un detalle importante: no funciona bien en áreas de alta densidad de población, lo que la orienta claramente a entornos rurales que precisamente suelen contar con conexiones a internet mucho más pobres... si es que las tienen.

Durante el evento Satellite 2020 Musk explicaba por ejemplo cómo el servicio de su gigantesca red de satélites de órbita terrestre baja estará perfectamente preparado para ofrecer a los usuarios una buena experiencia en juego online.

Aiming for sub 20ms latency initially, sub 10ms over time, with much greater consistency than terrestrial links, as only ever a few hops to major data centers