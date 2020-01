Starlink quiere poner 42.000 satélites en órbita: este estudio dice que 4 serían suficientes para dar cobertura al planeta

Quejas y más quejas es lo que está recibiendo SpaceX por su idea de cubrir la órbita de la tierra con miles de satélites con Starlink. Crecen las preocupaciones de la basura espacial que se pueda genera y los astrónomos ya han mostrado su desaprobación por la contaminación que generan tantos satélites en órbita. Como contraposición, un nuevo estudio demuestra que con 4 satélites en realidad se podría abastecer de cobertura a (casi) toda la superficie de la Tierra.

¿Cuál es el número mínimo de satélites que hace falta para orbitar la Tierra y cubrirla al completo? Un solo satélite por ejemplo no podría hacer esta tarea ya que al ser la Tierra una esfera, no puede cubrir toda su área al mismo tiempo. Dos satélites tampoco llegan a cubrir del todo la superficie terrestre. Sin embargo, no hay por qué recurrir a miles de ellos tampoco. Ya en la década de los '80 un investigador propuso que simplemente cuatro satélites orbitando la Tierra serían suficientes.

Cuestión de mantenerlos en órbita

La teoría del investigador John E. Draim era que los satélites deberían estar a una altura mayor de la que están ahora, es decir, más alejados de la Tierra. Con esto los satélites podrían cubrir un área más grande y con las órbitas adecuadas y sincronizadas cuatro satélites podrían cubrir la superficie terrestre sin problemas. La dificultad para hacer esto realidad reside en que no es tan fácil mantener los satélites tan alejados de la Tierra. Implica más consumo de energía para evitar que se desvíen.

Casi cuatro décadas después, un nuevo estudio publicado en Nature explica cómo sí que sería posible llevar a cabo esta hazaña sin un consumo mayor de energía. Los investigadores analizaron cuáles son los factores que hacen que los satélites desorbiten con el tiempo: la propia gravedad de la Tierra, la influencia que puede tener la Luna, la radiación solar... A partir de comenzaron a generar diversas simulaciones con cientos de miles de órbitas posibles para ver cuál sería la óptima que mantenga los satélites en su lugar.

¿El resultado? Han encontrado dos modelos posibles:

Una combinación de 3 satélites que en órbitas de 24 horas pueden cubrir el 86% de la superficie terrestre.

Las áreas que dejarían de estar cubiertas temporalmente con el modelo de 3 satélites (izquierda) y 4 satélites (derecha). Los zonas amarillos representan los 80 minutos. Vía Nature.

Ninguno de los modelos es 100% efectivo, ya que siguen sin poder cubrir toda la superficie del planeta de forma constante. Sin embargo, consideran que ese pequeño margen del 5% que se sacrifica podría aportar muchas otras ventajas económicas y para la preservación del espacio que rodea la Tierra. En ambos modelos los satélites se pueden mantener en órbitas más altas de forma prolongada porque operan de la forma óptima para aprovechar parte de la energía de la radiación gravitacional y solar.

Más económico, menos contaminante

En mayo del año pasado SpaceX lanzó con éxito su primera ronda de 60 satélites Starlink. Pero si 60 satélites ya parecen muchos más aún son los que tiene SpaceX permitido lanzar de momento: 12.000 y la idea es alcanzar los 42.000 en un futuro. Son tantos y tan brillantes que se pueden ver desde la Tierra. ¿El problema? Además de que se está llenado la órbita de satélites, estos impiden a los astrónomos observar correctamente el espacio.

De momento la solución que ha encontrado SpaceX es oscurecer los satélites para evitar que reflejen la luz. Por su parte, este nuevo estudio propone directamente reducir la cantidad de satélites de forma drástica.

No es sólo cuestión de contaminación, también es más económico por el simple hecho de reducir la cantidad de satélites. Los investigadores creen que se podría ampliar la vida útil de estos satélites. Explican que ese 5% que no llegan a cubrir se puede ajustar para que sean 80 minutos concretos del día. Quizás para ofrecer Internet continuó no serían los satélites ideales pero sí para otras actividades donde no es necesaria una conexión ininterrumpida. Además, siempre se puede solventar con un satélite extra o con una cobertura mixta con otras constelaciones de satélites, indican los investigadores.

