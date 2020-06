Qué esperar de Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk con el promete que podrás jugar online como si nada

Las conexiones de internet por satélite nunca han acabado de cuajar, pero Elon Musk quiere convertirlas en algo mucho más común de lo que lo son ahora. Starlink, su ambicioso proyecto al respecto, plantea tener en órbita cerca de 12.000 satélites en el futuro.

El problema es que esas conexiones satelitales siempre han estado muy limitadas, sobre todo ahora que disfrutamos de conexiones de banda ancha excepcionales. ¿Para quién es entonces Starlink? ¿Qué podremos hacer con este tipo de conexión? Esas y otras preguntas clave del servicio comienzan a tener respuesta.

Lo que parece claro es que Elon Musk no quiere hacer enfadar a las grandes operadoras de telefonía e internet: su servicio, dice, no compite con la fibra o las conexiones 5G, sino que complementa ambas ofertas.

Lo cierto es que las conexiones satelitales siempre han estado especialmente enfocadas a entornos rurales, y parece que ese es el primer objetivo de SpaceX y el lanzamiento del servicio Starlink: con él será posible dar servicio en zonas que tienen difícil acceso a redes fijas o incluso redes móviles.

Eso no quiere decir que Starlink no sea una opción para usuarios de núcleos urbanos, pero el propio Musk explicaba que este servicio "no es bueno para situaciones de alta densidad": el ancho de banda disponible por celda no es suficientemente grande para dar servicio a este tipo de segmentos de población. Aún así, indicaba Musk, será también una alternativa de bajo coste en áreas más urbanizadas.

El despliegue de satélites para el servicio Starlink ha sido constante desde hace meses, y de hecho al reciente lanzamiento de la misión tripulada Crew Dragon le siguió un lanzamiento de estos satélites pocos días después.

Aunque la plataforma satelital de Starlink no está completa —llevan lanzados y desplegados unos 500—, el servicio ya está iniciando su fase de pruebas preliminar.

SpaceX ha anunciado que está buscando beta-testers para esta constelación de satélites, y se espera que proporcione ese servicio de forma preliminar en pocas semanas para un número limitado de usuarios en esa primera fase.

El interés y la expectativa es enorme, pero Elon Musk ha indicado que por ahora las pruebas se centrarán en "latitudes altas" como la de Seattle en Estados Unidos, aunque parece que en otros países como Alemania también son candidatos a poder probar el servicio.

Se espera que el lanzamiento comercial de Starlink se produzca en Estados Unidos antes de que acabe el año, y si todo el despliegue sigue a este ritmo el servicio estará disponible en prácticamente cualquier parte del mundo a lo largo de 2021.

En la solicitud que SpaceX envió a la Federal Communications Commission en 2016 (PDF) se indicaba que Starlink ofrecería velocidades de conexión hasta un gigabit por segundo.

Ese es un dato prometedor que no obstante puede que se vea reducido de forma notable según la región y sobre todo la densidad de población de la región en la que se ofrece el servicio. Aún así, de cumplirse tan solo el 50% de esa promesa estaríamos hablando de anchos de banda que rivalizan con los que proporciona la fibra.

A las dudas sobre cuál serán esas velocidades se suman también las de posibles límites en la cuota de datos. Nos encontraríamos así con una situación análoga a la de los planes de datos móviles, que por ejemplo conceden a los usuarios 10 o 20 GB en las tarifas actuales en España de forma habitual.

En el caso de Starlink no hay detalles al respecto, pero algunos analistas afirman que el uso de enlaces ópticos de datos entre satélites hace necesaria limitar a uno o dos terabytes esa cuota de datos por usuario. Es una cantidad notable si la comparamos con respecto a los planes móviles, sin duda, pero quizás no suficiente para usuarios intensivos de internet, sobre todo ahora que las emisiones en streaming en Full HD e incluso 4K son cada vez más populares.

Otra de las preguntas que suelen afrontar las conexiones satelitales es la de la latencia, esto es, la suma de retardos temporales de los paquetes que circularán por esa red.

Around 20ms. It’s designed to run real-time, competitive video games. Version 2, which is at lower altitude could be as low as 8ms latency.