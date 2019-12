Lanzar miles de satélites como hacen SpaceX o Amazon tiene sus riesgos: será más difícil encontrar qué asteroides pasan cerca de la Tierra

Se avecina una nueva carrera espacial. Space X, con su proyecto Starlink, pretende enviar hasta 42.000 satélites de baja órbita para ofrecer internet de banda ancha por todo el mundo. Una red de satélites que Amazon también busca construir con su iniciativa Kuiper. Miles de satélites con dimensiones que apenas sobrepasan los 10 centímetros pero suficiente numerosos como para constituirse en una capa alrededor de la Tierra.

Los dos gigantes ya han recibido los permisos necesarios para su despliegue y muchos de ellos ya están operativos, pero esta carrera por conquistar el cielo nocturno tiene preocupados a algunos astrónomos.

Como mostraba el astrónomo aficionado holandés, Marco Langbroek, "con estos vídeos se llega a la conclusión de que si se lanzan varios miles de estos satélites, cambiará el aspecto del cielo nocturno". Y es que al estar más altos que la superficie de la tierra, el sol se refleja y son apreciables en las noches de verano.

La aparición de estos satélites está cambiando el panorama nocturno y los astrónomos están alertando que en sus imágenes, estos satélites aparecen reflejados. Esto tiene una consecuencia directa y es que pueden dificultad la búsqueda de asteroides.

Las posibilidades de un gran asteroide que vaya a chocar con la Tierra son bastante remotas en el corto plazo, pero también existen miles de pequeños asteroides que deben ser encontrados. En el futuro, con estos satélites, la búsqueda de asteroides será más complicada y costosa, alertan astrónomos de la Agencia Europea del Espacio (ESA) a Axios. Explicando que ya se trabaja en elaborados programas de software para adaptarse a la llegada de más elementos en el cielo.

Y es que para encontrar asteroides el método se basa en algo tan directo como hacer fotografías al cielo con telescopios y observar qué puntos pueden representar un asteroide. Unas imágenes que acostumbran a ser captadas antes del amanecer o justo después del atardecer, justo el mismo momento en que los satélites son más visibles.

Según explica Space X, en declaraciones a la CNBC; "la observabilidad de los satélites Starlink se reduce drásticamente a medida que elevan la órbita a una mayor distancia y se orientan con las antenas de matriz en fase hacia la Tierra y sus matrices solares detrás del cuerpo del satélite".

Es decir, desde la compañía de Elon Musk son conscientes del impacto que tienen y explican que en función de la posición adoptada, se reduce su visibilidad. Un argumento reforzado por el propio Musk, quien explicaba en uno de sus tuits que se asegurarán que Starlink no tenga ningún impacto en los descubrimientos astronómicos.

Exactly, potentially helping billions of economically disadvantaged people is the greater good. That said, we’ll make sure Starlink has no material effect on discoveries in astronomy. We care a great deal about science.