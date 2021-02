El paracaídas de Perseverance escondía un mensaje en clave que Internet se ha encargado de descubrir

Seguir un lanzamiento o evento espacial hoy en día no tiene nada que ver con hace unos pocos años tanto por la difusión como por las propias cámaras de las sondas y vehículos: justo ayer veíamos el vídeo del aterrizaje de Perseverance y sólo con ello algunos ya tuvimos suficiente para alucinar. Pero en una mente colmena como la de nuestra especie siempre hay alguna perspectiva que nos puede sorprender, como la de la gente que desveló un mensaje en clave en el paracaídas de Perseverance.

Uno de ellos fue Abela Paf, un estudiante de informática que, pendiente del aterrizaje del rover de la NASA en Marte, vio que el paracaídas parecía dibujar cierto patrón y no uno simplemente decorativa. Teniendo conocimientos de varios lenguajes de programación, dio junto con otros cursiosos con la tecla para averiguarlo: Python.

Cuatro franjas irregulares que eran demasiado sospechosas

Las sospechas de los espectadores empezaron al desplegarse el paracaídas: como decimos, no se ve un patrón habitual de rayas, cuadros, franjas simétricas o cualquier otro dibujo sencillo. Es uun patrón irregular y asimétrico que desde luego no parece casual hablando de la NASA.

Algunos ingenieros de la agencia espacial iniciaron un AMA en Reddit (Ask Me Anything), y ahí es donde los usuarios ya preguntaron si había algo oculto en el paracaídas. Fue Adam Nelessen, ingeniero de cámaras del Jet Propulsion Laboratory, quien respondió únicamente una vez para comentar que precisamente "JPL" no era la respuesta.

Dos horas después de esa "no pista", alguien desvelaba el misterio: "DARE MIGHTY THINGS". Y enlazaba al descubrimiento que antes citábamos de Abela Paf, quien como Adithya Bajali publicaba por Twitter la explicación:

A Bajali le respondía también Allen Chen, ingeniero también del JPL que hemos visto en algunos de los vídeos de la misión Perseverance explicando parámetros del descenso entre otros datos. Aunque tampoco le decía la solución, le indicaba que casi lo tenía en el proceso de descifrarlo para finalmente haber dado con ello.

And Reddit strikes again, the outer ring is the JPL coordinates



34°11'58" N 118°10'31" W



I updated the code to produce the complete answerhttps://t.co/955NLINYez pic.twitter.com/mwGTUpJrJi — adithya (@adithya_balaji) February 23, 2021

¿Qué ocurre con "Dare Mighty Things"? Es el lema del JPL, viéndolo por ejemplo ya con el rover Curiosity. Es algo recurrente que enuncian en muchas publicaciones y que también vimos para Perseverance:

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Sería algo así como "atrévete a lo poderoso", algo que alude a la ambición de la agencia espacial estadounidense y a este laboratorio, protagonista de muchas misiones, vehículos y tecnologías de las que nos solemos hacer eco. En este caso, el "Dare Mighty Things" oculto al parecer también sirve como referencia del despliegue del paracaídas y de referencia para medir los tiempos. Pero sea como sea, la verdad es que es una de esas "frikadas" que nos encantan a muchos seguidores de las misiones espaciales.

Imagen | NASA/JPL-Caltech