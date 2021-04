Ingenuity se prepara para su primer vuelo marciano: ya está en la superficie de Marte tras desplegarse de Perseverance

La misión del rover Perseverance en Marte continúa dando noticias prometedoras. Este fin de semana el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA anunció que el pequeño helicóptero Ingenuity fue depositado en la superfice de Marte con éxito.

El helicóptero cayó desde "la tripa" del Perseverance con éxito y ahora se prepara para un primer vuelo autónomo que si tiene éxito se convertirá en otro de los hitos de una misión que nos está dejando imágenes fantásticas.

Tendremos que esperar aún unos días para saber si el helicóptero Ingenuity logra realizar ese primer vuelo con éxito. Desde la NASA se indica que ese intento no se producirá antes del 11 de abril, y los datos llegarían al día siguiente a la Tierra.

El Ingenuity estaba alimentándose del rover Perseverance, pero desde el momento en el que está desplegado ya depende de sí mismo y de una batería propia. Uno de los primeros retos del helicóptero es de hecho "sobrevivir a la noche" de Marte y poder seguir operativo cuando se necesite.

Como explicaban los ingenieros de la NASA, esa tarea es ya de por sí notable, porque en Marte la temperatura puede descender a 90 °C durante la noche.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua