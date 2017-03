Por increíble que parezca: esta luna de Saturno tiene forma de bocadillo

O de ravioli (redondo) o de nuez. El debate espacial de la semana es, sin lugar a dudas "a qué narices se parece Pan", la luna de Saturno que la sonda Cassini acaba de fotografiar. Yo me decanto por el bocadillo, a diferencia de los medios anglosajones, porque llamándose Pan no puede ser otra cosa.

"Cuando vi por primera vez estas fotografías yo también pensé que tenían que ser las pinturas de un artista", tuiteó ayer mismo Carolyn Porco, la jefa de imágenes del proyecto Cassini. Pero no, son reales y nos dan una idea muy precisa de la forma de la segunda luna más interior de Saturno.

Ya sabíamos que Pan tenía algo raro. Está en la división Encke, un hueco dentro de uno de los anillos de Saturno creado por su misma existencia. Durante años se ha debatido mucho sobre la formación de Pan, Dafne y otras pequeñas lunas del planeta.

Hasta ahora las imágenes que teníamos no era de gran calidad. Acercarse tanto a los anillos es peligroso. Pero Cassini se acerca al final de su viaje y nos está dando la oportunidad de conocer mejor que nunca el gigante gaseoso. Qué pena que se vaya a acabar pronto.

Flyby of Saturn's moon Pan by @CassiniSaturn on 3/7/17 made into gif. Closest view yet (I think) of this strange looking moon!@kevinmgill pic.twitter.com/S060rCmuj9