Blue Origin nos muestra cómo serán sus aterrizajes en plataformas sobre el mar... sí, igual que SpaceX

Jeff Bezos ha estado muy activo en cuanto a los anuncios de su compañía espacial Blue Origin, el fundador de Amazon arrancó la semana confirmando que su primer motor BE-4 ya sido ensamblado, además de la filtración de que prepara viajes a la Luna.

Hoy siguiendo la temática espacial, Blue Origin está publicando un vídeo donde a través de una animación nos explican cómo operará New Glenn, el nuevo cohete de la compañía con el que piensan competir con los servicios que ofrece actualmente SpaceX de Elon Musk. Lo interesante de esta demostración, es que se nos confirma que el aterrizaje del cohete reutilizable será en una barcaza robótica sobre el mar, es decir, igual a lo que hace SpaceX hoy día.

2020 es el objetivo en el horizonte

Después de New Glenn fuera anunciado en septiembre de 2016, hoy tenemos nuevos detalles del que, según Bezos, será un cohete hasta 30% más por potente que el Falcon Heavy de SpaceX. El nuevo cohete de Blue Origin será capaz de transportar hasta 50 toneladas de carga dentro de la órbita terrestre baja, o hasta 14 toneladas dentro de una órbita geosincrónica.

New Glenn se podrá adaptar a dos o tres etapas dependiendo de la misión y la altitud que se busque, pero en ambos casos el cohete será reutilizable, el cual regresará a la Tierra para aterrizar en una plataforma sobre el mar. Tal y como nos lo explican en el siguiente vídeo.

Blue Origin fue la primera compañía en conseguir que un cohete reutilizable aterrizara en tierra con el New Sheppard, un cohete mucho más pequeño y que no cuenta con las capacidades orbitales ni la potencia del Falcon 9. Por ello resulta curioso que Blue Origin esté apostando por aterrizar en el mar, algo que no han probado y que no parece que vayan a probar hasta antes de 2020.

Sin embargo, Blue Origin ya firmó su primer contrato importante para poner en órbita un satélite, esto gracias a que Eutelsat será el primer cliente que aprovechará los servicios del New Glenn. La misión consistirá en lanzar un satélite geoestacionario entre 2021 y 2022, momento en el que según los pronósticos de la compañía ya deben tener todo listo.

