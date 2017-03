Jeff Bezos también planea llegar a la Luna con Blue Origin y entregar paquetes como si fuese Amazon

Hace una semana saltaba la noticia que SpaceX, compañía de Elon Musk, enviaría a dos turistas a un viaje alrededor de la Luna a finales de 2018. Hoy Jeff Bezos, dueño de Amazon, dice que su compañía espacial, Blue Origin, también llegará a la Luna, pero a diferencia de Musk, él busca colaborar para fabricar una base permanente en el satélite.

Según el Washington Post, también propiedad de Bezos, ha tenido acceso a un documento dirigido a la NASA y a la administración de Donald Trump, donde el empresario daba a conocer los detalles de una primera etapa para colonizar la Luna, y donde cerraba mencionando que "es hora de que Estados Unidos regrese a la Luna, esta vez para quedarse".

La Luna como objetivo de intereses privados

Según el plan de Bezos, la primera etapa consistiría en un servicio de mensajería operado por Blue Origin, similar a Amazon, el cual entregaría los materiales y componentes para crear una base en la Luna. El objetivo de esta base es que los astronautas puedan vivir ahí por un tiempo y sea usada en tareas de investigación, donde no se descarta su uso para alojar turistas.

Para cumplir este objetivo, Blue Origin se apoyaría en su nuevo cohete New Glenn, que fue anunciado en septiembre del año pasado, con el que también buscan competir con el Falcon Heavy de SpaceX. Hasta el momento no hay un anuncio oficial por parte de Blue Origin, y todo se mantiene con un "plan secreto" con detalles por pulir.

Además de esto, hoy Jeff Bezos apareció en Twitter para confirmar que finamente su potente motor para cohetes BE-4 está listo. Después de seis años de desarrollo, el primero de los seis motores que impulsarán a New Glenn ya ha sido ensamblado.

Here’s one more shot of BE-4 in its transport cradle. pic.twitter.com/T2HdZ3UtQZ — Jeff Bezos (@JeffBezos) 6 de marzo de 2017

Hay que recordar que New Glenn será un cohete que se podrá adaptar a dos o tres etapas, en él podrá transportar desde carga hasta astronautas más allá de la órbita baja terrestre. Incluso Bezos asegura que su cohete será hasta 30% más potente que el Falcon Heavy de Elon Musk, donde además la primera etapa de dicho cohete será reutilizable.

Hasta el momento no hay una fecha definida para iniciar con las pruebas del New Glenn, además sólo tenemos un motor disponible, con el segundo y tercero ya en etapa de ensamblaje. Pero eso no es todo, ya que la fabrica donde se fabricará dicho cohete está apenas en construcción dentro de Cabo Cañaveral, Florida. Mientras tanto, los motores BE-4 empezarán a ser probados en un sitio al Oeste de Texas.

