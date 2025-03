Suecia ha logrado ser 100% reciclable y convertir sus residuos en energía. España le sigue muy de cerca

Más de 190 millones de toneladas de basura se generan en Europa anualmente, según la Asociación Europea de Residuos. Esta situación ha provocado el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para hacer frente a ello no solo basta con reciclar, pero algunos países le han encontrado una vuelta.

100% reciclado. Uno de esos países y precursor ha sido Suecia, que han encontrado en la incineración de residuos una fuente de energía, proporcionando calefacción y electricidad a 250.000 hogares.

Fuente de energía. La compañía estatal sueca Vattenfall ha indicado que solo el 1% de la basura termina en los vertederos. Mientras que, el resto se convierte en energía a través del uso del biometano. Gracias a esta fuente de energía pueden generar calefacción, electricidad e, incluso, combustible para los coches. Además, la nación sueca está importando los residuos de otros países europeos para producir más energía.

El proceso. La gestión de residuos en Suecia se realiza en las plantas waste-to-energy (WTE). Una vez ahí se dividen en tres categorías. La primera es la basura orgánica que se transforma en biogás, compost y fertilizantes. Después los plásticos que terminan reciclándose. Por último, todos aquellos desechos no reciclables se incineran a temperaturas de hasta 850 °C para generar electricidad y calefacción.

¿Y en España? Un reciente informe, que ha tenido acceso Infobae, ha señalado que la nación española no cumplirá con los objetivos de gestión de residuos establecidos para 2025. En él han destacado que el sector de residuos es responsable del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Pero están tomando medidas? El Gobierno central ha propuesto implementar un sistema de devolución de envases, en el cual los ciudadanos recibirán un reembolso por reciclar envases. Por su parte, la Comunidad Valenciana reutilizará los residuos y barro que dejó la DANA, y está estudiando la posibilidad de incinerarlos para generar electricidad.

Pero no había un as bajo la manga... España tiene un gran potencial para desarrollar la industria del biometano, un gas renovable similar al gas natural que puede ser almacenado e inyectado en la red actual. Sin embargo, como indica Cecilia Carballo para CincoDías, el país se encuentra detrás de otros países europeos en cuanto a instalaciones. No obstante, hay un atisbo de esperanza si se le da el apoyo adecuado, España podría aprovechar su capacidad para producir hasta 160 TWh anuales, lo que cubriría el 50% de la demanda nacional de gas natural. Para ello, es necesario un marco normativo robusto y políticas que fomenten su desarrollo.

