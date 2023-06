Me he comprado un cargador solar de menos de 20 euros. Es el mejor complemento para el verano

Aunque las constantes tormentas de las últimas semanas no están dejando brillar al sol con energía, he decidido hacerme con un cargador solar. Hay todo un mundo en Amazon, buena parte de ellos funcionando como baterías acopladas a pequeños paneles solares.

Mi objetivo era evitar esto: tan solo quería una placa solar conectada al teléfono, ver qué sucedía y qué posibles escenarios de uso se abrían. Busqué junto a mi equipo una de las más económicas y esto es lo que me encontré.

Una placa solar y un USB, nada más

Como te adelantaba, si buscas "cargador solar en Amazon" lo más habitual es encontrar Power Banks a las que se les acoplan paneles solares. Esta es mucho más sencilla: simplemente una placa solar con un cable USB. Aquí viene uno de sus principales inconvenientes, ya que la inmensa mayoría de mis dispositivos electrónicos se conectan por USB-C. Las placas cuentan con certificación IP67 para soportar el agua (este protocolo aguanta hasta 1 metro de inmersión, aunque no recomiendo mojar este dispositivo).

La principal limitación de este cargador es que, en el mejor escenario, puede cargar a 5W

La segunda limitación con la que cuenta este producto es su salida: tan solo tiene una potencia de 5W. Esto deja fuera de combate a todos mis altavoces Bluetooth portátiles, a casi cualquier tipo de luz LED que quiera usar como apoyo para leer algún libro, o para alimentar cualquier dispositivo que tenga cierta demanda energética.

Su función principal es cargar dispositivos, así que hablemos de cómo funciona. Este panel solar tiene un puerto USB, por lo que es incompatible con los sistemas de carga rápida de los teléfonos actuales. De hecho, si sumamos que he tenido que usar un cable USB-A en un teléfono con 5.000mAh de batería (Samsung Galaxy S23 Ultra), puedes imaginarte las cifras de carga.

A 45W, este móvil se carga en una hora. Con el cargador solar ha sido imposible cargarlo al completo. Esto sucede porque la potencia final es de 5W, en condiciones ideales de plena incidencia de luz solar constante. La realidad es que aplicaciones como Electron mostraban que apenas llegaba a 1W, con la placa solar en la ventana, por lo que tendría que estar prácticamente un día entero para cargarse. Sí que podemos ganar un pequeño porcentaje de autonomía si no tenemos prisa alguna, pero con las enormes baterías que hay actualmente, es inviable cargar entre 1 y 5W.

Aunque funcione con luz ambiente, si queremos potencia de carga necesitamos que le de el sol directamente. Esto hará que tengamos que tener cierto cuidado con los dispositivos electrónicos que estamos cargando, en su mayoría, enemigos del sol

El otro punto a tener en cuenta es que, como verás en la fotografía, he tenido que ingeniármelas para poner el cargador en la ventana y resguardar el teléfono en una mesita para que el sol no le golpeara directamente. Este cargador "no necesita" que el sol le incida con fuerza, en mi caso ha funcionado incluso con la luz ambiente. No obstante, si incluso con luz solar a veces le cuesta llegar a 5W, con luz ambiente se hace inviable cargar cualquier dispositivo.

Pese a ello, este dispositivo es bastante portátil. De hecho, viene con una carabina que nos permite colgarlo de cualquier mochila. Me parece un complemento ideal para, como se aprecia en la imagen, proteger el teléfono o batería portátil en la mochila y que se vaya alimentando poco a poco.

Excursiones por la montaña, un día de playa... Como solución para ganar algo de energía mientras disfrutamos del tiempo libre, es un complemento ideal de cara al verano. Tiene importantes limitaciones en los tiempos de carga, como hemos visto, pero si no queremos depender de una Power Bank y queremos usar energía más limpia, es una gran alternativa.

