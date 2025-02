Francia tiene miles de kilómetros de vías de tren sin uso. Así que los está cubriendo con paneles solares

Paneles solares y aerogeneradores nos han colocado ante una decisión complicada: ¿estética o generar electricidad? Más allá del impacto en los seres vivos del entorno en el que se instalan estos proyectos de renovables, es innegable que tienen un impacto visual enorme. Por eso, nuevos paneles solares transparentes para ventanas o esconderlos en carreteras suenan como una genial idea.

En Suiza han desarrollado un proyecto para colocar paneles solares en las vías del tren, y ahora Francia les ha copiado la idea.

Paneles invisibles. Con el nombre de ‘Proyecto Solveig’, la operadora ferroviaria francesa SNCF ha desarrollado, a través de su filial AREP, un proyecto para crear una planta solar que pueda desplegarse en las vías que controla la compañía. Explotan unos 32.000 kilómetros de líneas, por lo que, si el proyecto tiene éxito, el potencial es enorme.

La idea es simple, pero ingeniosa: aprovechar los rieles para instalar paneles solares, mientras que las baterías y los inversores se almacenan en contenedores modulares. Por ahora, Solveig es un proyecto piloto que ha arrancado con la instalación de ocho paneles solares en el centro técnico de Achères, donde serán probados durante seis meses.

Facilidades. Teniendo una solución de almacenamiento como la de los contenedores, que incluyen los inversores y las baterías, es posible para la compañía transportar estos activos hasta donde haga falta. También facilita la instalación de los mismos. Como comenta el Director de Innovación de AREP a PV Magazine, el desarrollo de un sistema de transporte de paneles fotovoltaicos mediante contenedores ISO, así como su instalación sobre las vías, “facilita tanto el despliegue de los paneles como la reversibilidad de la instalación”.

La operación no requiere una compleja instalación, ya que un brazo mecánico se encarga de descargar los paneles, que posteriormente se fijan a las vías para evitar que el viento los mueva. Y, al ser alto temporal, no requiere cimientos. Además, los contenedores son modulares y no se compromete la infraestructura ferroviaria.

Autoconsumo. La idea es que esta solución solar alimente las necesidades de consumo interno de SNFC, así como los usos locales en los alrededores de las instalaciones. El potencial es gigantesco, pero, aunque AREP considera que es posible exportar esta solución tanto a Europa como al resto del mundo, hay que esperar a ver los resultados del proyecto piloto.

Además, la idea sería implementar este sistema en líneas ferroviarias fuera de servicio, todo para sumar energía a la red que opera SNCF, ya que el 80% de los trenes nacionales de la misma funcionan con electricidad. Además, tiene el compromiso de desplegar 1.000 MW para 2030, y llenar las vías de paneles supondría un buen espaldarazo.

Próximos pasos. Los siguientes pasos del Proyecto Solveig se centrarán en mejorar la eficiencia del sistema y reducir costes para hacerlo viable a gran escala. Aunque aún no hay un calendario definido para su industrialización, el potencial es evidente: SNCF cuenta con más de 113.800 hectáreas de terreno operativo que podrían convertirse en auténticos parques solares sobre raíles.

En definitiva, si el proyecto da buenos resultados, es solo cuestión de tiempo antes de que más países se suban a este nuevo “tren” de la energía renovable. Y, hablando de Suiza, están muy comprometidos con no afear sus verdes campos y, aparte de los paneles en las vías del tren, también los están instalando en muros de carreteras.

Sólo esperamos que este experimento no salga como el de la carretera solar, también en Francia.

Imágenes | SNCF, AREP

En Xataka | Los murciélagos de España viven tiempos de incertidumbre. El motivo, según el CSIC: los aerogeneradores