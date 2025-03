Cada vez más redes de transporte público están pasándose a las renovables. Y el metro de Málaga es el último ejemplo

La generación renovable está marcando un hito en España. Este avance ha impulsado a muchas ciudades a integrar las fuentes limpias en sus infraestructuras públicas, como es el caso de Málaga. El metro de la ciudad quiere estar propulsado por energía solar.

En corto. El Metro de Málaga ha finalizado la instalación de la tercera y última fase de su planta solar fotovoltaica, ubicada alrededor de los talleres y cocheras. Este sistema de paneles solares alcanza un 27% del consumo energético anual. Además, la inversión ha ascendido a 1,9 millones de euros.

Previamente. Antes de la instalación de los paneles solares, el Metro de Málaga dependía de la red eléctrica convencional, que en España un porcentaje significativo procede de los combustibles fósiles. Aunque el nuevo proyecto solar reducirá esta dependencia no será total.

Entonces, ¿la utilidad? Con el autoconsumo solar, el Metro de Málaga cubrirá el 27% de su consumo energético sin depender de la red eléctrica convencional. Esto implica un ahorro notable en la factura energética, ya que no tendrá que comprar electricidad de fuentes no renovables. Además, no estará expuesto a los cambios en el mercado energético y en la horas centrales del día la producción cubrirá la totalidad de la demanda del sistema. Sin embargo, seguirá usando la red para el consumo energético restante.

La instalación. Según la nota de prensa de la Junta de Andalucía, la planta solar ocupa casi 15.000 metros cuadrados y cuenta con 1.900 paneles solares en el área de Los Asperones. La instalación ha presentado desafíos técnicos por el lugar donde se ha instalado y la infraestructura diseñada específicamente para soportar los paneles solares.

El proyecto nace del Plan de Eficiencia Energética en el que el Metro de Málaga trabaja desde hace más de diez años. La capacidad total de producción de la planta es de 3.116 MWh anuales, reduciendo costes energéticos y mejorando la autosuficiencia del sistema.

Otras ciudades. El auge del autoconsumo en España no solo es para las casa, otras ciudades han replicado este proyecto que inicia en Málaga. Podemos encontrar casos en la ciudad de Madrid y Barcelona. Por su parte, a nivel europeo, también encontramos el Metro de Londres que se abastece de energía solar y eólica, mientras que el Metro de Berlín ha avanzado en la integración de renovables en su consumo energético.

Imagen | PhotoLanda y Junta de Andalucía

