Turbulencias para las startups de "paga en un solo click"

Abril ha sido un mes pésimo para Bolt, una de las startups más famosas del sector de "paga en un solo click", que facilitan al máximo las compras por su rapidez y también por su inmediatez: reducen la espera entre la decisión de una compra y el momento de su pago. Tan pronto se descubre un producto, se facilita soltar el dinero que cuesta, algo que presumiblemente puede disparar las compras impulsivas. Además, el proceso del pago venía con una protección contra el fraude y otras medidas que le valieron ir despertando el interés de multitud de empresas e inversores, y así lograr rondas de financiación por valor de 1.300 millones de dólares y ser ella quien comprase a otras empresas para ir creciendo.

Sin embargo, Bolt ha sido denunciada por "su mayor cliente", Authentic Brands Group, según Bloomberg, por no entregar la tecnología que le había prometido y que le había costado m´ás de 150 millones de dólares en ventas durante la integración con Forever 21, una vendedora de moda. Authentic Brands Group (ABG) posee Forever 21 y otras decenas de marcas de ropa. Solo esa y Lucky Brands llegaron a tener integrada la tecnología prometida.

Junto a la denuncia por esa tecnología no entregada que derivó en un agujero financiero para las arcas de la compañía llegó también una acusación por haber logrado rondas de financiación a valoraciones cada vez superiores... a costa de difundir sus integraciones de forma que pareciese que tenían un número de clientes muy superior al que tenían realmente.

La última ronda de financiación de la empresa, una serie E, supuso 355 millones de dólares por algo más de un 3% del accionariado, algo que situaba a Bolt con una valoración de 11.000 millones de dólares. Para poner la cifra en contexto, es una valoración similar a la que tienen empresas cotizadas como Domino's Pizza, Hasbro, Puma, Siemens Gamesa o Lyft.

Su CEO, que abandonó la empresa a principios de año, dijo en una entrevista ese mismo mes que Bolt había logrado multitud de acuerdos importantísimos que generarían "miles de millones" en ingresos. No hay rastro de estos acuerdos ya empezado mayo. Bolt también usó marcas de ABG para promocionarlas como casos de éxito de la integración de su tecnología, pese a que la integración no se había realizado aún. En algún caso, usaba marcas que ni siquiera formaban parte del porfolio de ABG todavía, como Reebok.

La denuncia es especialmente preocupante porque el modelo de negocio de Bolt se basa en el volumen, requiere una alta cantidad de usuarios para poder aspirar a la rentabilidad. Algunos vieron venir este panorama antes de que se hiciese pública esta denuncia:

How overvalued are 1-click shopping startups? Fast got $102M in funding at a rumored $1B valuation but made less than $1 million last year. One. Million. Dollars.



This is why I've theorized Bolt founder's been pre-excusing their inevitable failure. https://t.co/N09UGbgU0q