Qué hace y qué está consiguiendo Stripe para estar valorada en casi 100.000 millones de dólares

El ascenso de Stripe está siendo meteórico. Tras su reciente ronda de financiación, Stripe se ha convertido en la startup más valiosa de los EE.UU con una valoración de 95.000 millones de dólares. En un par de años, la compañía de pagos ha triplicado su valor y ha alcanzado unos niveles al alcance de muy pocas empresas.

Para hacernos una idea, Stripe supera con su última valoración el nivel que tenía Facebook antes de salir a bolsa, unos 80.000 millones, y se sitúa por encima del último valor de SpaceX, situado en unos 74.000 millones. Unos números que salvo gigantes chinos como ByteDance o Ant Group, convierten a Stripe en la empresa privada más grande del mundo.

¿Por qué Stripe es tan valorada? Aquí repasamos sus últimos éxitos, qué ofrecen y con qué otras empresas trabajan. Un gigante que se ha mantenido en segundo plano durante estos últimos años pero donde esta última ronda de financiación les coloca directamente para luchar contra los gigantes tecnológicos que todos conocemos.

La nueva estrella de Silicon Valley tiene origen irlandés

John y Patrick Collison, los dos hermanos irlandeses que fundaron Stripe en 2010.

El origen de Stripe se remonta a 2020, cuando John y Patrick Collison, dos hermanos irlandeses, decidieron fundar Stripe en San Francisco. Desde entonces, el crecimiento de la compañía ha sido constante, con importantes rondas de financiación en 2018, 2020 y finalmente esta última anunciada hoy por un importe de 600 millones de dólares y que tiene como objetivo ayudar a expandir Stripe por Europa.

Stripe sigue en su empeño de convertirse en la pasarela de pagos más utilizada del mundo, no solo para usuarios finales, también en el mercado corporativo. Stripe puede entenderse como una compañía que ayuda a otros a gestionar los pagos. Hasta la fecha han trabajado con pequeñas y medianas empresas, pero su foco ahora está en las grandes empresas.

Según Dhivya Suryadevara, directora financiera de Stripe, Stripe procesa cientos de miles de millones de dólares en pagos cada año, con presencia en 42 países.

Para este 2021, desde Stripe pretenden "doblar sus capacidades empresariales" con la incorporación de clientes como Twilio o Zapier. Compañías que se unirán a Deliveroo, Doctolib o el banco N26, que ya utilizan Stripe para gestionar los pagos.

El auge del comercio electrónico debido a la pandemia ha significado un impulso añadido al éxito de Stripe, que ya se encuentra en todas las quinielas como próxima startup que decidirá dar el salto a cotizar en bolsa, pese a que públicamente por el momento han negado los rumores.

Stripe cuenta con más de 2.500 empleados y 14 oficinas internacionales. Su sede central se encuentra en San Francisco y Dublín, siendo uno de sus objetivos a partir de la última ronda de financiación el de crear 1.000 puestos de trabajo en Irlanda.

La gran referente del mundo fintech junto a Paypal

Stripe dispone de un gran número de servicios. De Stripe se suele hablar como la gran referente del mundo fintech y una de las empresas que puede desafiar el método de trabajo de la banca tradicional. Según define la propia compañía, Stripe permite que "empresas de todo tamaño acepten pagos y administren sus negocios online con su software". La compañía ofrece desde una plataforma de pagos, aplicaciones para administrar ingresos y una infraestructura en la nube. A través de Stripe, una empresa puede gestionar desde un único sistema opciones de pago como Google Pay, transferencias, pagos con tarjetas, envíos de fondos o tokenización.

Según los datos de la compañía, Stripe admite más de 135 divisas y métodos de pago y gestiona más de 250 millones de solicitudes de API al día.

En diciembre de 2020, Stripe anunciaba Treasury, una herramienta para "resolver en un instante procesos tradicionalmente más complicados" como abrir una cuenta en un banco. Para ello, se aliaron con Goldman Sachs y Evolve Bank en los EE.UU.

A través de Treasury, otras empresas como Shopify podrían ofrecer a sus usuarios acceso a préstamos y a tarjetas de crédito y débito.

Stripe ha convencido a empresas de todos los niveles

Entre los clientes de Stripe encontramos empresas de todo tipo. Un primer grupo son las empresas de comercio electrónico. Aquí Stripe colabora con compañías como Glovo, Chicfy, Under Armour, We Are Knitters o elparking.

En un segundo grupo se encuentran plataformas B2B como Shopify, Squarespace, Booking o DocuSign, que se han aliado con Stripe para mejorar su sistema de pagos. También tenemos empresas de software como servicio, como Typeform, Freepik o Dashlane, o vendedores de transporte o comida como Lyft, Deliveroo o Instacart.

Según datos de Stripe, la compañía ha añadido 200.000 empresas en Europa desde el inicio de la pandemia. La empresa fintech que más se acerca a Stripe en valoración es Robinhood, la aplicación que se encontró en medio del caos con GameStop, y que se encuentra valorada en unos 11.700 millones de dólares, según CNBC.

"Estamos invirtiendo en la infraestructura que impulsará el comercio online en 2030 y más allá", asegura Dhivya Suryadevara. Una ambición que apunta a la próxima década pero donde ya hoy es suficiente para generar importantes ingresos, basados principalmente en la comisión del 2,9% + 0,25 céntimos que aplica sobre las transacciones realizadas.

En Xataka | El fin del dinero tal y como lo conocemos, y la carrera por sustituirlo (Despeja la X #99