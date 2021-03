Stripe roza los 100.000 millones de valoración tras cerrar una ronda de inversión de 600 millones

Stripe se ha convertido en la start-up más valiosa de EE.UU. tras cerrar una nueva ronda de financiación de 600 millones de dólares. Con esta operación, la empresa de pagos tiene un valor de 95.000 millones.

Sequoia Capital, Fidelity Management y la Agencia Nacional de Gestión del Tesoro de Irlanda son las organizaciones que están detrás de esta operación con la que Stripe, con sede en San Francisco y Dublín, ha conseguido triplicar prácticamente su última valoración, que se situaba en los 35.000 millones.

A por el mercado corporativo

Stripe asegura que el dinero conseguido se empleará para expandirse en Europa, especialmente en sus oficinas centrales en Dublín. Aunque de los 42 países en los que opera Stripe, 31 están en Europa, la compañía se muestra confiada en las posibilidades de negocio que sigue habiendo en el Viejo Continente.

Según John Collison, presidente de Stripe y uno de los fundadores junto a su hermano Patrick, la compañía se concentraría mucho en Europa este año. “La oportunidad de crecimiento para la economía digital europea es inmensa, ya sea en fintech, movilidad, retail o SaaS”, dijo.

Además, Stripe tiene previsto invertir en la creación de más herramientas para ayudar a las empresas más grandes a manejar los pagos, dado que hasta ahora se ha centrado más en las pequeñas y medianas organizaciones. Ya en noviembre del año pasado la compañía anunció que se centraría en el mercado corporativo.

Según sus datos, Stripe cuenta con 50 empresas que procesan más de mil millones de dólares al año como clientes. Entre algunas de las empresas que utilizan sus soluciones están N26 o Deliveroo.

Startup de mayor valoración

Ya desde noviembre se venía rumoreando en el sector la posibilidad de que startup alcanzara esta gran valoración del mercado.

Fundada en 2010, Stripe desarrolla software que permite a las empresas procesar pagos en línea. Stripe procesa cientos de miles de millones de dólares en pagos cada año en 42 países, según Dhivya Suryadevara, directora financiera de Stripe, en una entrevista a The New York Times. “Estamos en una industria en hiper crecimiento y dentro de ella, la propia empresa está experimentando un hiper crecimiento”, asegura, pese a que no quiso desvelar detalles sobre los ingresos o el crecimiento de Stripe.

El mercado también sitúa a Stripe como firme candidata a cotizar en bolsa. Coinbase, otra nueva empresa de tecnología financiera, se presentó a cotización pública a finales de este mes en una transacción que podría llegar a los 100.000 millones de dólares. Robinhood, una aplicación de negociación de acciones, también ha visto un aumento en su valoración durante la pandemia.