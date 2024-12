Nunca me había planteado comprar las PlayStation VR2... hasta ahora. Pocas veces las había visto tan baratas

Nunca me he planteado comprar las PlayStation VR2 porque son caras y su catálogo de videojuegos es escueto para lo que cuestan. Pero eso ahora ha cambiado: aprovechando la nueva oferta de MediaMarkt podemos tenerlas en casa por sólo 399 euros, uno de los mejores precios que he visto desde su lanzamiento.

La nueva oferta de MediaMarkt llega justo para hacer el mejor regalo Navideño

Pero no vienen solas. Las PlayStation VR2 que ahora están de oferta en MediaMarkt incluyen bastantes accesorios e incluso un videojuego. En este sentido, las gafas vienen con mandos VR2 Sense, auriculares estéreo y un código de descarga de 'Horizon: Call of the Mountain', el videojuego de la saga Horizon de PlayStation.

Centrándonos en las propias gafas, las PlayStation VR2 ofrecen una buenísima experiencia y tienen una gran relación calidad precio si tenemos en cuenta su actual precio. Ofrecen alto rango dinámico en 4K y hasta 120 fps e integran dos pantallas OLED que cuadriplican la resolución de su anterior generación.

Por otro lado, las gafas ofrecen una muy buena sensación de realismo e inmersión en los videojuegos gracias a la tecnología de seguimiento de ojos y viene con la tecnología Tempest 3D que garantiza una muy buena inmersión en 3D en cada partida.

Y si hablamos de los mandos VR2 Sense, estos ofrecen retroalimentación háptica, como hemos podido ver en los mandos DualSense, permitiendo que podamos notar vibraciones leves e intensos. Además, su instalación, a comparación de la anterior generación, es mucho más sencilla: basta con conectar un cable USB para que comience a funcionar.

