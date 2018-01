Robinhood convence a más de un millón de millenials a operar (¡sin comisiones!) con criptodivisas

Los mercados o 'exchanges' de criptodivisas se han convertido en un jugoso negocio para quienes los operan. Es allí donde se compran, venden o transfieren esas monedas virtuales, y ahora la conocida empresa estadounidense Robinhood entra en este segmento con una propuesta muy llamativa.

Su servicio imitará al de otros mercados de este tipo como Coinbase, pero lo hará con una premisa espectacular: cero comisiones. Eso ha sido suficiente para que más de un millón de usuarios de la plataforma —en su gran mayoría 'millenials'— se hayan apuntado para ser los primeros en invertir en estas criptodivisas.

Robinhood es una empresa que proporciona una aplicación móvil con la que los clientes pueden invertir en Bolsa sin pagar comisión alguna por esas operaciones. En apenas tres años en el mercado la empresa se ha convertido en un referente sobre todo para un perfil inversor especialmente joven, y se estima que de sus 3 millones de clientes el 80% de sus clientes son 'millenials' con una edad media de 26 años.

