Es tu dinero, pero Robinhood no te deja usarlo: prohíbe temporalmente a usuarios operar con acciones de GameStop o AMC [Actualizada]

Tienes tu dinero en un banco. Te vas de compras con tu tarjeta y cuando llegas a una tienda, te deja comprar ciertos artículos pero de repente te impide gastarte ese dinero en otros que quieres. Es tu dinero y tu responsabilidad así que, ¿es posible que eso pase?

Está pasando. Al menos, algo parecido, porque Robinhood y otras plataformas de este tipo como Degiro o Interactive Brokers han decidido prohibir temporalmente a sus usuarios operar con acciones de GameStop, AMC y otras empresas.

Interactive Brokers has put AMC, BB, EXPR, GME, and KOSS option trading into liquidation only due to the extraordinary volatility in the markets. In addition, long stock positions will require 100% margin and short stock positions will require 300% margin until further notice.