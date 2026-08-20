Silicon Valley ha copiado de China la jornada 996 para trabajar más. DeepSeek está logrando lo mismo haciendo justo lo contrario

DeepSeek se ha convertido en una de las historias de éxito más rápidas de la IA. Y es que en tres años ha pasado a convertirse en una empresa valorada en unos 60.000 millones de dólares (según una de sus últimas rondas de financiación) y su app cuenta con unas 173 millones de descargas desde su lanzamiento en enero de 2025. Lo curioso es que, según Liang Wenfeng, su CEO, lo ha logrado sin la extrema cultura laboral que buena parte de la industria tecnológica en China ha adoptado (y que en Silicon Valley han copiado).

Tal y como comparten desde el medio Fortune, en una conversación interna con empleados, Wenfeng afirmaba que sus investigadores no hacen horas extra, no tienen objetivos mensuales y no están supervisados en ningún sentido tradicional. “Nadie los gestiona. Sin KPI (‘Key Performance Indicator’ o ‘Indicadores Clave de Rendimiento’)”, contaba el directivo.

Trabajo constante. El sector tecnológico de China está prácticamente definido por su cultura 996, es decir, trabajar de 9:00 a 21:00, seis días a la semana. Ya en 2021 el horario fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo del país, pero nunca ha llegado a desaparecer del todo; en todo caso, se ha adoptado como una señal de ambición, tanto en China como, cada vez más, en Silicon Valley.

Para Wenfeng, en DeepSeek se estaría haciendo justo lo contrario, y la empresa no le va mal precisamente.

En detalle. Según compartía el medio, Wenfeng explicaba que su enfoque se reduce a dos ideas. La primera es que la presión intensa es contraproducente para la investigación. “Si presionas demasiado, no puedes investigar”, afirmaba. La segunda es un enfoque absoluto. Y es que según Wenfeng, en DeepSeek se hacen muy pocas cosas a la vez.

Esta filosofía se extiende además a cómo está estructurada la empresa, pues según compartía el medio, a los empleados solo se les asignan tareas formales durante la mitad de su jornada laboral. El resto del tiempo es suyo para usarlo como quieran. “En realidad no tenemos una organización, nos mueve una visión, nos organiza una visión”, afirmaba el directivo, y añadió que la visión en sí “ni siquiera está escrita”.

Tiene dineros. Bloomberg calcula que el patrimonio neto de Wenfeng se sitúa en torno a los 36.000-38.000 millones de dólares, lo que posiblemente lo convierta en el desarrollador de modelos de IA más rico del mundo, por delante de figuras como el cofundador de Anthropic, Dario Amodei, o el expresidente de OpenAI, Greg Brockman, según The Next Web. Y que un fundador de su talla afirme rechazar esa obsesión de la industria por las jornadas interminables dice mucho.

Fortune compartía las palabras de Harry Stebbings, conocido inversor de 20VC, quien el año pasado contaba que “siete días a la semana es la velocidad requerida para ganar en este momento”, mientras que Martin Mignot, de Index Ventures, afirmaba que el 996 se ha “convertido silenciosamente en la norma en todo el sector tecnológico” y que los fundadores “ya no piden disculpas por ello”. Además, según cuentan en The Next Web, algunas startups de IA habrían llegado incluso a incluir cláusulas 996 directamente en los contratos de trabajo.

Perspectiva general. A finales de julio, otros comentarios que hizo Wenfeng sobre la dependencia que tiene China de los chips de Nvidia se filtraron y se hicieron virales en Weibo sin su consentimiento, una polémica que presuntamente llevó a DeepSeek a pausar su segunda ronda de financiación, según afirmaban desde The Next Web. Las palabras recogidas por Fortune proceden de una transcripción de una reunión interna con sus empleados, por lo que igual le suma autenticidad al asunto al dirigirse directamente a sus trabajadores.

Lo que queda por ver si DeepSeek continúa con esta estructura tan “flexible”.El propio Wenfeng ha descrito a su equipo como “un grupo de personas muy normales” y ha admitido que la estructura depende de la confianza más que de los procesos. Desde luego, por ahora, es difícil rebatir sus resultados.

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