El de ayer no fue un martes cualquiera para Nvidia. Sus empleados esperaban nerviosos a Jensen Huang en las escaleras y balcones de la sede de Nvidia en Santa Clara. Al verlo llegar, la plantilla de Nvidia se deshizo en aplausos y, tal como recogía el Wall Street Journal, gritaron "¡Te queremos, Jensen!". Habían pasado 11 días desde su renuncia y el consejo acababa de reincorporarlo como CEO.

Huang pidió disculpas ante toda la plantilla, contó que va a terapia y prometió moderar su carácter. Pero hubo un tema en el que no cedió: quién le sustituirá algún día. Para asumir su sucesión el directivo necesitará algunas sesiones de terapia extra.

Perdón, terapia y examen. En su primera reunión general desde la vuelta, Huang reconoció "errores personales muy graves". Dijo que sus acciones hirieron a su esposa y a sus dos hijos, que también trabajan en Nvidia. Además, Huang admitió que rompió el código de conducta de la empresa, del que él mismo escribió buena parte, iniciando una relación íntima con una subordinada y aseguró que "es la reunión de empresa más difícil que he tenido. Les debo una disculpa a todos. Estoy encantado de estar de vuelta, agradecido por tener una segunda oportunidad".

Según publica Wired, Huang contó a sus empleados que acude a terapia cada día durante 90 minutos. Admitió que su dureza con el equipo a veces daña a la gente. Se someterá a una evaluación periódica y los directivos que le reportan enviarán al consejo sus opiniones sobre su conducta. "A veces me extralimito. Cuando me extralimito, lastimo a la gente, la menosprecio, la desempodero. Y eso no está bien", le dijo Huang a sus empleados.

¿Sucesión, qué sucesión?. En su discurso, el CEO de Nvidia repitió que no cree en los planes de sucesión. Fuentes de CNBC presentes en la vuelta a la oficina de Huang aseguraron que el directivo creía que un plan crearía una jerarquía y una lucha de poder interna innecesaria. Tiene unos 60 directivos a su cargo directo y cualquiera podría relevarlo. Para él, esa estructura sin sucesión no es un "ejemplo de fragilidad".

Para el CEO, la prueba es la última quincena: Nvidia siguió funcionando sin él. Colette Kress dirigió la compañía como CEO interina y Huang abrió la reunión dándole las gracias a ella y a su equipo. Que la empresa aguantara 11 días, con pérdidas milmillonarias en bolsa no dice mucho de lo que pasaría si la vacante fuera definitiva.

El riesgo ya estaba escrito. Nvidia avisó en su último informe a los accionistas de que "no garantizar una planificación de sucesión eficaz, la transferencia de conocimientos y transiciones fluidas que involucren a ejecutivos y empleados clave podría obstaculizar nuestra planificación estratégica, su ejecución y nuestro éxito a largo plazo".

El consejo nunca ha dicho quién tomaría el relevo. El FT describía su organigrama como "un laberinto de flechas" que apuntaba a un solo nombre: Jensen Huang. Esa ha sido parte de la clave para su restitución como CEO de Nvidia.

Por qué no sorprende. Desde un punto de vista personal, tiene lógica que Huang se resista a designar a un sustituto que le habría dejado fuera y sin opciones de volver si lo sucedido en las dos últimas semanas volviera a ocurrir. A ningún directivo le hace gracia cruzarse en el pasillo con quien un día puede dejarlo reemplazable. Y menos si es el jefe.

El problema es que Jensen Huang se ha convertido en Nvidia y Nvidia se ha personalizado en Jensen Huang: ya no son dos. Es uno indivisible. "Jensen Huang es irremplazable. Se ha convertido en una figura clave en la geopolítica de la IA", aseguraba Jim Secreto, exjefe adjunto de gabinete del Departamento de Comercio durante la administración Biden al Wall Street Journal. Los empleados le tienen una lealtad férrea, así que nadie dentro de Nvidia ha pedido cambios. Huang vuelve con otro tono y la misma estructura, y la nueva Nvidia se parece mucho a la vieja.

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