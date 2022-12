Elon Musk anuncia que renunciará como CEO de Twitter. Ya estaba buscando un sustituto antes de la encuesta

Tras 17,5 millones de votos, la encuesta de Musk acabó con una mayoría a favor de que dimitiera como responsable de Twitter. El 57,5% de los votantes tendrán que esperar a que se materialice su petición, pero Musk ya ha anunciado que renunciará como CEO de Twitter. No lo hará de forma inmediata, pero sí ha dejado por escrito que esta es su intención.

Musk dimitirá como CEO, pero seguirá a cargo. La decisión de Musk es que dejará de ser el CEO de Twitter, pero seguirá siendo el dueño de la compañía y seguirá teniendo cargos de responsabilidad. Así lo ha descrito él mismo: "¡renunciaré como CEO tan pronto encuentre a alguien lo suficientemente inocente como para aceptar el puesto! Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores".

La renuncia como CEO es por tanto hasta que encuentre un sustituto. Posteriormente, Musk quiere centrarse en los departamentos más técnicos de la compañía.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.