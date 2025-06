China ha paralizado un acuerdo multimillonario clave para EEUU: es otra prueba de que tienen la sartén por el mango

A pesar del reciente acuerdo entre Estados Unidos y China, tras el cual el país liderado por Xi Jinping ha flexibilizado la concesión de licencias de exportación de tierras raras, las tensiones entre ambos países siguen escalando.

El pasado 29 de mayo la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense daba una orden clara a sus empresas nacionales de software EDA (Electronic Design Automation): estaban obligadas a dejar de vender sus soluciones avanzadas a grupos chinos. Las respuestas de China están siendo ejemplares.

El contexto. Estados Unidos y China están en plena guerra comercial, y uno de los elementos clave para ganarla está en los semiconductores. El gobierno estadounidense lleva años limitando a China el acceso a su tecnología más avanzada. Una que, hasta el momento, estaba principalmente centrada en los equipos necesarios para desarrollar chips con los procesos litográficos más avanzados.

El 29 de mayo, el país liderado por Donald Trump iba un paso más allá, y ordenaba a sus empresas nacionales de software EDA dejar de vender sus soluciones avanzadas a grupos chinos. En el proceso de fabricación de un semiconductor, el software de automatización es clave para procesos básicos como su diseño lógico, evaluación de problemas, validación y simulación sobre su comportamiento real. Sin este software, no hay semiconductores.

El contragolpe. China acaba de dar su primer gran contragolpe a esta restricción, y lo ha hecho bloqueando la fusión por valor de 35.000 millones de dólares. Administración Estatal de Regulación del Mercado de China ha pospuesto la aprobación del acuerdo propuesto entre Synopsys, el principal gigante estadounidense en software EDA y Ansys, actual líder en procesos de simulación multifísica (mecánica, térmica, electromagnética, acústica, etc.)

Synopsys cuenta con herramientas de simulación, pero no al nivel de Ansys. Synopsis centra sus esfuerzos en la simulación a nivel de silicio, dentro del propio chip. Ansys toma estos resultados y simula sus interacciones con entornos físicos a mucha mayor escala. La fusión es clave para que Estados Unidos siga siendo líder en este tipo de procesos, y contaba ya con la aprobación de las autoridades nacionales y europeas.

No tan rápido. Hay una pregunta lógica ante el bloqueo del acuerdo: por qué está en manos de China frenarlo. Aunque Synopsys y Ansys son empresas estadounidenses, su fusión afecta directamente al mercado chino, y por tanto requiere aprobación de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR). Este tipo de fusiones necesitan luz verde en todos los grandes mercados donde las empresas operan o tienen clientes, y aquí hay tres claves.

China representa más del 15 % de los ingresos de Synopsys antes de las restricciones.

Este es un mercado estratégico que China no quiere ver aún más dominado por empresas estadounidenses.

El bloqueo del acuerdo refuerza el poder geopolítico de China y su margen negociador.

Y es que el poder negociador de China no está solo en las tierras raras. Bloquear un acuerdo de 35.000 millones de dólares es un mensaje a Estados Unidos: si no relaja las restricciones de acceso a su software de automatización, no podrá seguir avanzando en el desarrollo del mismo.

China sigue avanzando. Esta misma semana, China respondió a Estados Unidos subiendo a GitHub un documento académico en el que mostraba parte de sus avances en software EDA. QiMeng es un proyecto Open-Source que nada a contracorriente de la naturaleza cerrada y privada de este tipo de software, y ya ha demostrado ser capaz de diseñar chips avanzados en tiempo récord.

Por otro lado, los responsables de las tres principales empresas de software chino de automatización (Technology, Primarius Technologies y Semitronix), están frotándose las manos. Yang Lianfeng, presidente de primarius, contaba en una entrevista que el movimiento de restricciones estadounidense era "la mejor oportunidad de desarrollo de la historia". Y es que la postura de China para ganar esta guerra comercial está lejos de copiar a sus rivales: si les privan de una tecnología, intentarán desarrollar una mejor.

