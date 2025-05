La apuesta de Tim Cook por India empieza a pasarle factura: el presidente de EEUU acaba de lanzar un aviso claro a Apple

Apple sigue buscando cómo reducir su dependencia de China. En una reciente conversación con inversores, Tim Cook confirmó que la mayoría de los iPhone que se venderán en Estados Unidos en los próximos meses se fabricarán en India. Es un paso más en el proceso de diversificación que la compañía ha iniciado silenciosamente, pero que ya da resultados: la mitad de sus iPhone para el mercado estadounidense ya salen de fábricas en el país liderado por Narendra Modi.

Pero la estrategia no ha sido bien recibida en todos los frentes. Durante una intervención pública en Qatar, en el marco de su gira por Oriente Medio, el presidente de EEUU aseguró haber tenido “un pequeño problema con Tim Cook”. Sus palabras, registradas en vídeo y disponibles en YouTube, dejaron entrever un claro malestar con el rumbo que ha tomado Apple. Según su propio testimonio, le habría dicho al CEO de la compañía: “Vas a invertir 500.000 millones, pero ahora me entero de que estás construyendo por toda la India. No quiero que construyas en la India”.

El presidente fue más allá en su exposición. Aseguró que, tras años de aceptar que Apple construyera fábricas en China, ahora la expectativa es que esa producción se traslade a suelo estadounidense. “Queremos que construyas aquí. No nos interesa que sigas expandiéndote en India”, dijo en un tono directo que puede marcar una nueva etapa en la relación entre la nuevas administración y la compañía de Cupertino, que, por cierto, es una de las más grandes del mundo por capitalización bursátil.

Lo que no está claro, al menos por ahora, es si este gesto tendrá algún impacto en la estrategia de diversificación industrial de Apple. La empresa sigue produciendo la mayoría de sus iPhone en China, y actualmente no fabrica teléfonos inteligentes en Estados Unidos.

Según el analista Dan Ives, de Wedbush Securities, trasladar toda la producción al país de origen de Apple sería prohibitivo tanto para la empresa como para los consumidores. En otras declaraciones recogidas por The Guardian, expertos de Evercore señalaron además que la economía estadounidense “no está preparada” para montar una cadena de producción de móviles: ni tiene la infraestructura ni cuenta con la mano de obra especializada necesaria.

El tablero comercial se mueve (otra vez)

En paralelo a la tensión entre Apple y el Ejecutivo, el entorno comercial internacional se ha visto alterado por el régimen de aranceles recíprocos anunciado por la administración estadounidense el pasado 2 de abril. Ese marco imponía nuevos gravámenes a las importaciones de varios países, y llegó a situar los aranceles sobre productos chinos en un 145%. Sin embargo, ese régimen está actualmente suspendido.

Tras un avance en las negociaciones entre Washington y Pekín, ambos gobiernos acordaron una pausa de 90 días en los aranceles adicionales. Durante ese tiempo, se mantiene una tasa base del 30 % sobre las importaciones procedentes de China, todavía superior a la aplicada a otros países como India o Vietnam, que pagan un 10 % bajo la misma pausa.

¿Aliviará esto la presión que empuja a muchas multinacionales a acelerar el traslado de sus cadenas de suministro fuera de China? El deshielo comercial abre una ventana de oportunidad, pero también añade incertidumbre. ¿Seguirán las tecnológicas diversificando su producción, o esperarán a ver cómo evoluciona un escenario cada vez más volátil? Apple, en particular, deberá medir con cuidado sus próximos pasos.

Imágenes | La Casa Blanca | Vista Wei | Apple

