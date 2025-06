Japón cree que los cangrejos samurái guardan las almas de los guerreros caídos. La ciencia tiene otra opinión

Ver caras en una pared o en cualquier objeto cotidiano no es síntoma de locura. Este fenómeno tiene un nombre: pareidolia, y es lo que nos hace percibir como algo reconocible una forma que, inicialmente, no tiene ningún patrón. Si ponemos empeño, podemos ver formas reconocibles en casi cualquier cosa, incluso en el caparazón de un cangrejo. Y, si no, que se lo digan a los japoneses y a sus cangrejos samurái que guardan el espíritu de los guerreros caídos en una batalla.

O eso dice la leyenda.

Heikegani. Los Heikeopsis japonica son una familia de cangrejos que habitan, principalmente, en Japón. Se han encontrado en algunas otras zonas del Pacífico occidental, pero donde son más numerosos es en el país nipón y, concretamente, en el Mar Interior de Seto. Habitan en aguas poco profundas en las que se camuflan y encuentran alimento, y podrían ser cangrejos normales si no fuera por su caparazón.

Porque, si en las fotos que acompañan este artículo ves una máscara mengu tradicionalmente usada por los samuráis del Japón feudal en la parte superior del cangrejo, debes saber que no eres el único. Y, como no podría ser de otra forma, el folklore japonés tiene una explicación para este fenómeno.

La leyenda. A finales del siglo XII, el clan Genji y el clan Heike lucharon en una sangrienta batalla en la bahía Dan-no-ura, en el Mar Interior de Japón. Los Heike habían gobernado durante décadas, pero los Genji querían el poder y eran más numerosos. Ganaron la batalla e instauraron un gobierno de guerreros en Japón , un shogunato que se prolongó durante siete siglos mientras sus enemigos cayeron en la bahía bajo el acero o, directamente, ahogados.

Se dice que los espíritus de esos guerreros Heike que se ahogaron se reencarnaron en los seres vivos que pillaron más a mano, los cangrejos, y así nacieron estos Heikegani. Los cangrejos samurái cambiaron sus caparazones, adoptando los patrones de los rostros y máscaras de los guerreros caídos, y culturalmente son un símbolo de resistencia y lealtad.

Selección antinatural. Es una historia preciosa, pero por desgracia no es más que algo perteneciente al rico folklore japonés. Ahora bien, es evidente que estos ‘cangrejos samurái’ tienen algo especial y, ciertamente, su coraza se parece muchísimo a las máscaras mengu. ¿La explicación? Bien, según Carl Sagan -sí, el célebre astrónomo- los Heikegani se crearon a partir de la selección artificial.

Son comestibles y pescados por los locales, pero en el proceso de selección de los individuos, los pescadores guardaban los cangrejos “normales” y devolvían al agua los que mostraban ese patrón en el caparazón. Era una muestra del respeto a los guerreros Heike, y Sagan popularizó la idea de que esos cangrejos seleccionados se reprodujeron, perpetuando ese curioso diseño.

¿Simple casualidad? Sin embargo, hay quien duda de esta historia y ofrece una visión alternativa. Joel Martin es un biólogo asociado al departamento de Zoología de Invertebrados en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y ha dedicado su carrera a investigar la evolución de los crustáceos y otros invertebrados. Una de sus obras más célebres es el trabajo sobre el cangrejo samurái publicado en 1993- En él, expone que los humanos prácticamente no consumían Heikegani, por lo que la presión selectiva sería mínima o inexistente.

Funcionalidad. ¿Su explicación? Que esos patrones faciales similares a las máscaras se deben a la propia anatomía funcional del cangrejo, ya que representan los puntos de inserción muscular muy similares a cangrejos que vemos en otras partes del mundo. Si vemos el cangrejo al revés (son más feos que un frigorífico por detrás), tiene todo el sentido y el investigador apunta que esa interpretación que hacemos de sus rostros es, simplemente, un ejemplo más de pareidolia.

Puede que Martin tenga razón, pero definitivamente me quedo con la versión de que los cangrejos samurái están ahí velando por los espíritus de la batalla en la bahía en la que Japón cambió para siempre.

