Si hablas con tus plantas aunque todo el mundo piense que estés loco, la ciencia tiene algo que decirte: no estás tan loco

Cuando en enero de 2012, Risto Mejide dijo aquello de "cantas como una diva, pero te mueves como una planta" no sabía que estaba completamente equivocado. Y no solo por Natalia, la concursante de 'Tú sí que vales' a la que dirigía esas perlas, sino porque, bajo esa apariencia estática, las plantas no dejan de hacer cosas.

Y no por casualidad, no. Las plantas no solo son capaces de detectar amenazas, sino que activan toda una serie de reacciones defensivas que han intrigado a los científicos durante décadas.

Todo empieza con un mordisco. Heidi Appel y Rex Cocroft se conocieron en un seminario de la Universidad de Missouri y, rápidamente, vieron que sus intereses encajaban. Cocroft era uno de los grandes expertos en biotremología (la rama de la biología que estudia el papel de las vibraciones y el sonido en la vida) y llevaba años analizando como los insectos usan el tallo de las plantas para comunicarse.

¿Escuchan? Apple era experta en química ecológica y escuchando esas grabaciones (concretamente cómo las orugas de las mariposas de la col mordían diminutas plantas de mostaza) tuvo una idea: ¿y si las plantas podían escucharlas? ¿Y si eso explicaba que, de repente, las plantas activaran toda una serie de reacciones fisiológicas para "atacar" a las orugas?

Responder a esa pregunta no era sencillo. Había que medir las vibraciones con láser y tratar de entender qué era lo que las plantas podrían realmente oír. Por otro lado, había que cuantificar "cómo se preocupan las plantas y de qué manera". Sin embargo, bastó con medir en tiempo real lo que ocurría ante el primer mordisco de un oruga para comprobar que, efectivamente, las plantas escuchaban.

Y no solo eso. "Lo que es sorprendente y genial es que estas plantas sólo crean respuestas de defensa a las vibraciones de alimentación y no al viento u otras vibraciones en la misma frecuencia que la oruga masticadora", explicaba Appel. Descubrieron que, de hecho, bastaba con exponer a las plantas al sonido de la masticación para que los niveles de glucosinolatos (esa respuesta defensiva) se dispararan.

¿Esto significa que ponerle música a las plantas es buena idea? No, no significa eso. "Este campo está un tanto obsesionado por su historia de ponerle música a las plantas. Ese tipo de estímulo está tan alejado de la ecología natural de las plantas que resulta muy difícil interpretar sus respuestas", explicaba Cocroft. Lo que significa, realmente, es que lo que solemos pensar sobre las plantas a menudo está equivocado.

Una equivocación de la que, poco a poco, vamos despertando.

Imagen | Annie Spratt

