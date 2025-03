Tras convertirse en el marzo más húmedo, Konrad quiere convertirlo también en uno de los más fríos: la nieve está de vuelta

Entre el 8 y el 9 de enero de 2021, una borrasca dejó más de 50 centímetros de nieve en Madrid y otras ciudades del centro de la Península. Así fue como Filomena entró en nuestras vidas. Y, aunque en ese momento no lo sabíamos, así nos ha ido acompañando durante todos estos años. No hemos tenido invierno sin "nueva Filomena" que, al final, ha quedado en nada.

Ahora se vuelve a hablar de nieve en Madrid y, como reconocen los mismos meteorólogos, sí hay razones para acordarnos de Filomena.

Pero, antes, un poco de contexto. ¿Qué ha estado pasando los últimos días? El anticiclón de bloqueo aguanta en el sur de Islandia y eso sigue siendo una buena noticia para España. Por dos motivos: primero porque hace que las borrascas atlánticas circulen muy al sur y, segundo, porque con la ayuda del anticiclón de las Azores se canaliza el aire húmedo subtropical más al norte de lo habitual. La conjunción de las dos cosas genera cosas como Jana, la borrasca de alto impacto que ya nos está abandonando.

Con Konrad, la cosa va a ser un poco distinta. Konrad es la siguiente borrasca de alto impacto que va a llegar (y a atravesar de norte a sur) la península entre el jueves y el viernes.

El tema central es que, como ocurrió con Filomena, una masa de aire ártico continental vendrá desde noreste y se irá a juntar con Konrad justo encima de nuestras cabezas.

¿Veremos otra Filomena entonces? Lamentablemente no. He empezado este texto diciendo que Filomena ocurrió el 8 y el 9 de enero. No era un detalle histórico sin importancia: al contrario, el hecho de que esto ocurra en marzo nos permite tener mucha confiabilidad en que no nos encontraremos con una nevada de esa entidad.

Pero nieve sí que habrá. Para empezar porque Konrad asegura precipitaciones casi generalizadas en toda la península y para continuar porque la masa de aire polar bajará la cota de nieve hasta 1200 metros (con algunos puntos del noroeste en 800).

Esto nos lleva a pensar que habrá nieve en abundancia en casi todas las sierras de entidad (Pirineo, Ibérico norte, Sistema Central o Sierra Nevada). Pero también que la mayoría de sistemas montañosos altos verán llegar la nieve a sus cotas.

Como explica Samuel Biener, ahora mismo solo parece probable que nieve en seis capitales de provincia: Segovia, Ávila, Burgos, Cuenca, Teruel o Soria. Todo lo demás, ahora mismo, son especulaciones.

