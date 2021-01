Samsung JetBot 90 AI+: el nuevo robot aspirador de Samsung tiene LiDAR, inteligencia artificial y se vacía solo

Seguimos con las presentaciones del CES 2021 y le toca el turno a Samsung, que no solo ha anunciado sus nuevas televisiones microLED de hasta 110 pulgadas, sino que ha aprovechado su presentación para anunciar el JetBot 90 AI+, un robot aspirador equipado con LiDAR, inteligencia artificial y un sistema de autovaciado.

Según ha explicado Samsung, el JetBot 90 AI+ es el "primer robot aspirador potenciado por Intel AI", de forma que usa una combinación de sensores y tecnologías de reconocimiento de imágenes potenciadas por inteligencia artificial para detectar objetos. Lo vamos a conocer mejor a continuación, no sin antes destacar que, al menos en una primera fase, llegará a Estados Unidos durante el primer semestre de 2021.

El robot aspirador ve (y permite ver)

El dispositivo, que tiene un diseño de lo más peculiar, monta un sensor LiDAR "similar al que se usa en los coches autónomos" que detecta la distancia y sirve para, entre otras cosas, ayudar al robot a navegar por la casa. De hecho, la marca coreana explica que también reconoce la forma de la habitación para maniobrar por ella.

El sensor 3D sirve para reconocer objetos del suelo, como un juguete, e incluso cosas más pequeñas como cables. El robot, además, está equipado con un algoritmo de reconocimiento de objetos que usará para trazar la ruta más cómoda y segura, así como para limpiar alrededor de ellos "a la vez que mantiene una distancia segura de objetos frágiles y delicados". En el caso de detectar un objeto peligroso, simplemente lo evitará.

El dispositivo tiene una potencia de succión de 30W con un sistema Jet Cyclone que captura el polvo del aire y la suciedad del suelo. Samsung asegura que el cepillo está hecho de fibras de tejidos suaves que pueden meterse en las grietas para recoger la suciedad que de otra forma no podrá recogerse. También afirma que el cepillo tiene un sistema de autolimpiado, pero Samsung no ha detallado cómo funciona.

Lo que sí ha explicado la compañía es que cuando el robot termina de limpiar, vuelve automáticamente a la base de carga (Clean Station es su nombre oficial). Allí vacía por sí mismo el depósito en una bolsa "que solo necesitas reemplazar una vez cada dos o tres meses". Es una tecnología que ya hemos visto en otros dispositivos similares, como el Roomba i7+.

Finalmente, es interesante destacar que el robot está equipado con una cámara frontal a la que se puede acceder de forma remota a través de la app SmartThings. Eso permitirá, por ejemplo, echar un vistazo a nuestra mascota mientras no estamos en casa. Además, como ya es posible hacer en otros aspiradores, se puede configurar con diferentes programas e incluso marcar zonas de no acceso para que no limpie en ellas.

Versiones y precio del Samsung JetBot 90 AI+

Samsung, por el momento, no ha desvelado el precio ni la disponibilidad oficial de su nuevo robot aspirador. Lo que sí ha confirmado es que llegará a Estados Unidos durante el primer semestre de 2021, así que tocará esperar para conocer el precio y la fecha de lanzamiento. Actualizaremos este texto en cuanto tengamos más información.