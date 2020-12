Los televisores MicroLED casi están aquí: Samsung lanzará sus primeros dispositivos para consumo durante el primer trimestre de 2021

Los usuarios que estén pensando en comprar un nuevo televisor durante el año que estamos a punto de inaugurar tendrán una nueva tecnología a su alcance. Y es que en el camino de los paneles LCD y OLED está a punto de cruzarse una innovación que promete ponérselo muy difícil: la tecnología MicroLED.

Aunque en el ámbito profesional los paneles MicroLED se utilizan desde hace varios años, especialmente en cartelería digital de alta calidad, hasta ahora los usuarios no sabíamos cuándo podríamos comprar un televisor doméstico que incorporase esta tecnología. Afortunadamente, Samsung acaba de disipar nuestras dudas: sus primeros televisores domésticos MicroLED llegarán a las tiendas durante el primer trimestre de 2021. Están, literalmente, a la vuelta de la esquina.

Las bazas de la tecnología MicroLED son irresistibles

En las dos últimas ediciones de la feria ISE que se celebra cada mes de febrero en Ámsterdam (Holanda) hemos podido ver en acción varios televisores y paneles MicroLED de gran formato fabricados por Sony y Samsung, y no cabe duda de que esta tecnología ha llegado para quedarse. Y es que aúna las mejores cualidades de los dispositivos LCD LED y OLED, y palía los defectos de estas tecnologías.

Los paneles MicroLED están integrados por una matriz de píxeles autoemisivos capaces de apagarse completamente para ofrecernos unos negros absolutos y una relación de contraste nativo espectacular

Al igual que los paneles OLED, los dispositivos MicroLED están integrados por una matriz de píxeles autoemisivos capaces de apagarse completamente para ofrecernos unos negros absolutos y una relación de contraste nativo espectacular. La fotografía que publicamos debajo de estas líneas la tomamos en ISE en febrero de 2020, y el panel MicroLED que podéis ver es 'The Wall', de Samsung, una descomunal pantalla de 6,4 metros de base, resolución 8K y refresco de 120 Hz que tiene una calidad de imagen global objetivamente sobresaliente.

La principal diferencia existente entre los diodos de los paneles MicroLED y los de los paneles OLED es que los primeros son inorgánicos, y por esta razón, a diferencia de los diodos orgánicos de los dispositivos OLED, son esencialmente inmunes a la retención de imágenes. Además, los paneles MicroLED tienen una capacidad de entrega de brillo mucho más alta que los paneles OLED (hasta 5000 nits según Samsung), y su capacidad de reproducción del color teórica también es superior a la de estos últimos dispositivos.

Los paneles MicroLED más avanzados que tenía Samsung a principios de 2020 tenían un pixel pitch de 0,6 mm, pero no sabemos si los televisores que está a punto de lanzar incorporarán estas matrices, o, incluso, unas más avanzadas. Lo que la compañía surcoreana sí ha confirmado es que carecerán de marcos, por lo que absolutamente el 100% del frontal será ocupado por el panel. También sabemos que estos televisores serán modulares y tendrán el mismo software que los modelos QLED que llegarán en 2021, por lo que parece razonable asumir que integrarán Tizen y nos propondrán una interfaz muy similar a la que integran los actuales televisores de gama alta de Samsung.

La tecnología microLED es modular, lo que permite fabricar televisores de múltiples formatos e incluso a base de celdas. #CES2020 pic.twitter.com/q1xluU4OZ2 — xataka (@xataka) January 6, 2020

Tenemos una cita ineludible en el CES de 2021

La pandemia no ha acabado con la próxima edición del CES. Esta feria especializada en electrónica de consumo se celebrará entre los próximos 11 y 14 de enero de forma completamente digital, y, por tanto, no presencial. Pero lo importante es que no nos quedaremos sin este evento, y es muy probable que Samsung a principios de enero nos ofrezca más información acerca de sus televisores MicroLED para el mercado doméstico.

Hay dos grandes preguntas en el aire: cuántos modelos llegarán inicialmente y qué precio tendrán

Hay dos grandes preguntas en el aire que aún no podemos responder: cuántos modelos llegarán inicialmente y qué precio tendrán. Pero podemos intuir de qué cifras estamos hablando. Y es que es muy probable que los primeros dispositivos MicroLED domésticos sean televisores premium, con tamaños muy respetables y un precio superior al que tienen los modelos QLED más avanzados. Solo es una conjetura, pero se trata de un vaticinio muy razonable amparado en los tamaños de los que nos habló Samsung durante el CES de 2020 cuando sus portavoces dieron a conocer la gama de televisores MicroLED con vocación doméstica en la que estaban trabajando. En aquel momento anunciaron que lanzarían dispositivos MicroLED de 75, 88, 93 y 110 pulgadas.

Posiblemente tendremos que esperar varios años hasta que la implementación de esta tecnología en soluciones con vocación doméstica se beneficie de la economía de escala y la consiguiente reducción de los costes. Aun así, el paso que acaba de dar Samsung es una gran noticia porque allana el desembarco de los paneles MicroLED en el mercado doméstico. Y, sin duda, por aquí se empieza. Os mantendremos puntualmente informados acerca de las novedades que probablemente agitarán el mercado de los televisores en 2021 como hacía mucho tiempo que no veíamos.