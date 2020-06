Este material "inteligente" convierte ventanas en traslúcidas o transparentes y quiere reemplazar a las persianas de toda la vida

Varias firmas comercializan ya una película que se aplica a las ventanas y que permite, a golpe de botón, convertirlas en traslúcidas o transparentes y plantea una interesante alternativa a las persianas convencionales.

Esta película conmutable permite ajustar la tranmisión de la luz entre transparente y traslúcida y de hecho la última versión mejora la resistencia a la humedad y se puede instalar directamente en cualquier ventana con un pegamento especial o con autoadhesivo. Es factible hasta combinarlo con sistemas domóticos como HomeKit, por ejemplo.

Con ella es posible ajustar la luz, bloquear las emisiones de rayos UV, pero también dotar a nuestro hogar u oficina de un entorno de privacidad cuando lo necesitemos. De hecho los desarrolladores de estas soluciones, como los del producto HohoFilm, prometen también un bloqueo del sonido del 20%frente a cristales convencionales, y está disponible en distintos colores.

Este material se suministra en segmentos de 20x20 cm y tan solo 0,54 mm de grosor y dispone de unas conexiones a la línea eléctrica que permiten activar o desactivar ese efecto para convertir la ventana en transparente o traslúcida.

Un mando a distancia controla esa activación o desactivación, pero pronto habrá integración con sistemas domóticos como HomeKit y con asistentes de voz como Siri, prometen los desarrolladores.

Un usuario de Twitter llamado Phil Letourneau contaba allí cómo ha instalado el material en las puertas de su casa y mostraba el convincente resultado de esos cristales transparentes que en un instante dejaban de serlo para convertirse en translúcidos.

Something I ABSOLUTELY love, is how different the light looks in the foyer when the film is switched on. It becomes a big lightbox that diffuses the sunlight beautifully. pic.twitter.com/FOBv3kRAcC